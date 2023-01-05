Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesinde iddaa oranları belli oldu.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları!
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05 Ocak 2023 11:30
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 Ocak Pazar günü oynanacak dev derbinin iddaa oranları açıklandı.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'nin Kadıköy'de taraftarının önünde oynayacağı maçta kazanma ihtimaline 2.01 oran belirlendi.

Okan Buruk'un başında olduğu Galatasaray'ın ezeli rakibinin sahasında galip gelme ihtimaline 3.01 oran verildiği duyuruldu.

Karşılaşmanın beraberlik oranı 3.31 olarak ilan edildi.

Öte yandan derbinin 2.5 Üst oranı 1.61 olarak açıklanırken, 2.5 Alt'ın oranı 1.98 olarak açıklandı.

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