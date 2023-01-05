Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 Ocak Pazar günü oynanacak dev derbinin iddaa oranları açıklandı.
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'nin Kadıköy'de taraftarının önünde oynayacağı maçta kazanma ihtimaline 2.01 oran belirlendi.
Okan Buruk'un başında olduğu Galatasaray'ın ezeli rakibinin sahasında galip gelme ihtimaline 3.01 oran verildiği duyuruldu.
Karşılaşmanın beraberlik oranı 3.31 olarak ilan edildi.
Öte yandan derbinin 2.5 Üst oranı 1.61 olarak açıklanırken, 2.5 Alt'ın oranı 1.98 olarak açıklandı.
DEV DERBİDE %7 EKSTRA KAZANÇ SADECE MAHALLENİN GÜZEL BAYİSİ VE İDDAA.COM'DA!
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'nin Kadıköy'de taraftarının önünde oynayacağı maçta kazanma ihtimaline 2.01 oran belirlendi.
Okan Buruk'un başında olduğu Galatasaray'ın ezeli rakibinin sahasında galip gelme ihtimaline 3.01 oran verildiği duyuruldu.
Karşılaşmanın beraberlik oranı 3.31 olarak ilan edildi.
Öte yandan derbinin 2.5 Üst oranı 1.61 olarak açıklanırken, 2.5 Alt'ın oranı 1.98 olarak açıklandı.
DEV DERBİDE %7 EKSTRA KAZANÇ SADECE MAHALLENİN GÜZEL BAYİSİ VE İDDAA.COM'DA!
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