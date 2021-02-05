Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Ligde cumartesi günü Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oynayacağı derbi maçının hakemi belli oldu

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
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05 Şubat 2021 11:16
Süper Lig'in 24. haftasında cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.

Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Hüseyin Göçek görev yapacak.

CÜNEYT ÇAKIR'IN KARNESİ

Cüneyt Çakır, bugüne kadar Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan 12 karşılaşmada göre yaptı.

Çakır'ın yönettiği maçlarda Fenerbahçe 6 kez, Galatasaray ise 3 kez galip geldi. 3 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.



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