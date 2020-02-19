Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş - Trabzonspor derbilerinin hakemleri açıklandı.
FENERBAHÇE-GALATASARAY
İŞTE MAÇIN HAKEM HEYETİ
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.
Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.
Mücadelede Video Yardımcı Hakem olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan üstlenecek.
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR
İŞTE MAÇIN HAKEM HEYETİ
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 20.00 başlayacak karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak.
Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.
Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Ali Palabıyık görev alacak. VAR odasında Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Yiğit Arslan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.
İŞTE 23. HAFTANIN HAKEMLERİ
21 Şubat Cuma:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük
22 Şubat Cumartesi:
14.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Göztepe-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Fırat Aydınus
23 Şubat Pazar:
13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Halil Umut Meler
24 Şubat Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan
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FENERBAHÇE-GALATASARAY
İŞTE MAÇIN HAKEM HEYETİ
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.
Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.
Mücadelede Video Yardımcı Hakem olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan üstlenecek.
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR
İŞTE MAÇIN HAKEM HEYETİ
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 20.00 başlayacak karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak.
Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.
Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Ali Palabıyık görev alacak. VAR odasında Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Yiğit Arslan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.
İŞTE 23. HAFTANIN HAKEMLERİ
21 Şubat Cuma:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük
22 Şubat Cumartesi:
14.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Göztepe-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Fırat Aydınus
23 Şubat Pazar:
13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Halil Umut Meler
24 Şubat Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın