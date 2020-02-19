Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş - Trabzonspor derbilerinin hakemleri açıklandı.



FENERBAHÇE-GALATASARAY

İŞTE MAÇIN HAKEM HEYETİ





BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR

İŞTE MAÇIN HAKEM HEYETİ

İŞTE 23. HAFTANIN HAKEMLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.Mücadelede Video Yardımcı Hakem olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan üstlenecek.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 20.00 başlayacak karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak.Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Ali Palabıyık görev alacak. VAR odasında Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Yiğit Arslan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.20.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük14.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler17.00 Göztepe-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Fırat Aydınus13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Halil Umut Meler20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan