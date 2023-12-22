Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Arda Kardeşler!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi yönetecek hakem belli oldu.
İki ezeli rakip arasında pazar günü oynanacak derbide hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalacak. Kardeşler daha önce 8 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'de oynanan derbiyi yönetti. Bu mücadele 1-1 berabere sona erdi.
Öte yandan yarıda kalan İstanbulspor - Trabzonspor maçının hakemi Ali Şansalan, Fatih Karagümrük - Gaziantep FK karşılaşmasına atandı.
Haftanın maçlarında görev alacak hakemler:
Cumartesi:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-İstanbulspor: Mert Güzenge
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Şansalan
19.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Volkan Bayarslan
24 Aralık Pazar:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor: Bahattin Şimşek
16.00 Yukatel Adana Demirspor-Bitexen Antalyaspor: Burak Pakkan
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Arda Kardeşler
25 Aralık Pazartesi:
17.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Turgut Doman
17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
İki ezeli rakip arasında pazar günü oynanacak derbide hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalacak. Kardeşler daha önce 8 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'de oynanan derbiyi yönetti. Bu mücadele 1-1 berabere sona erdi.
Öte yandan yarıda kalan İstanbulspor - Trabzonspor maçının hakemi Ali Şansalan, Fatih Karagümrük - Gaziantep FK karşılaşmasına atandı.
Haftanın maçlarında görev alacak hakemler:
Cumartesi:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-İstanbulspor: Mert Güzenge
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Şansalan
19.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Volkan Bayarslan
24 Aralık Pazar:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor: Bahattin Şimşek
16.00 Yukatel Adana Demirspor-Bitexen Antalyaspor: Burak Pakkan
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Arda Kardeşler
25 Aralık Pazartesi:
17.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Turgut Doman
17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU