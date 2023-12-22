Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Arda Kardeşler!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi Arda Kardeşler yönetecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Arda Kardeşler!
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22 Aralık 2023 14:48
Son güncelleme 22 Aralık 2023 15:11
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi yönetecek hakem belli oldu.

İki ezeli rakip arasında pazar günü oynanacak derbide hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalacak. Kardeşler daha önce 8 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'de oynanan derbiyi yönetti. Bu mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Öte yandan yarıda kalan İstanbulspor - Trabzonspor maçının hakemi Ali Şansalan, Fatih Karagümrük - Gaziantep FK karşılaşmasına atandı.

Haftanın maçlarında görev alacak hakemler:

Cumartesi:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-İstanbulspor: Mert Güzenge

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Şansalan

19.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Volkan Bayarslan

24 Aralık Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor: Bahattin Şimşek

16.00 Yukatel Adana Demirspor-Bitexen Antalyaspor: Burak Pakkan

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Arda Kardeşler

25 Aralık Pazartesi:

17.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Turgut Doman

17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

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