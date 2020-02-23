Fenerbahçe - Galatasaray derbisine İngiltere'den geldi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United'ın menajeri Chris Wilder, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için İstanbul'a geldi.

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe - Galatasaray derbisine İngiltere'den geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2020 17:42
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin 4 yıl boyunca yöneticilik yaptığı Sheffield United'ın menajeri Chris Wilder, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için İstanbul'a geldi.

İngiltere Premier Lig'de sezonun sürpriz takımlarından biri olan ve 40 puanla 6. sırada yer alan Sheffield United'da oynattığı oyunla alkış alan Wilder, Baki'nin davetlisi olarak Kadıköy'de yer aldı. İngiliz basınında, Sheffield United'ın, Vedat Muriqi'nin peşinde olduğu yönünde iddialar da yer almıştı.

52 yaşındaki teknik adamın, 2016'dan bu yana görevde olduğu Sheffield United'da 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için