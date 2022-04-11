Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Mesut Özil detayı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ezeli rakibini 2-0'la geçen Fenerbahçe, Süper Lig'de ikinci sıraya yükseldi.Galatasaray derbisinde Ozan Tufan'la birlikte kadro dışı bırakıldığı için forma giyemeyen Mesut Özil, sahada olmamasına rağmen takımına maddi anlamda destek sağladı.Taraftarların, kulübün ürünlerinin satıldığı Fenerium mağazasından en çok Mesut'un formalarını satın aldıkları bildirildi.Fenerbahçe 'nin ligde son haftalarda yakaladığı müthiş seri Ülker Stadı'nda da etkisini gösterdi. Kadıköy'de her geçen hafta daha da kalabalıklaşan tribünler, Galatasaray maçında tıklım tıklım doldu. Dev maç için47binbilet satılırken, Ülker Stadı'ndaki mücadeleyi 43bin842 biletli taraftar izledi. Yoğunluğu önlemek için dünkü mücadelede kapılar 16.30'da açıldı, 20.30'da ilk düdüğü çalan derbide saatler önce taraftarlar stattaki yerini almaya başladı. Fenerbahçe'nin 12. adamı, dünya derbisine yakışır şekilde muhteşem bir atmosfer oluşturdu.Coşku ve heyeca nmaçtan önce başladı, ilk düdükle birlikte tavan yaptı. Sarı-Lacivertliler'in tezahüratları ve marşları, oyuncuların zaman zaman birbirlerini duymasını zorlaştırdı. Fenerbahçe'ye kritik kapışmada büyük destek veren tribünler, MihaZajc'ın26. dakikadaki golüyle sevinçten çılgına döndü. 12. adam, bir an olsun durmadan takımlarını ateşlemeye devam etti. Serdar Dursun'un skoru2-0yapan sayısından sonra tribünler"3,3,3"tezahüratları yaptı. Sarı-Lacivertliler, derbi zaferi sonrası tüm takımı tribünlere çağırıp alkışladı.