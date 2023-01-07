Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hava kaç derece olacak?

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'ı ağırlayacağı mücadelede hava sıcaklığının 9 derece olacağı bildirildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hava kaç derece olacak?
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07 Ocak 2023 13:06
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Ebedi dost, ezeli rakipler kozlarını açık bir havada paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre, maç saatinde Ülker Stadyumu'nda yağmur beklenmezken, hava sıcaklığının ise 9 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 74 civarı olacağı tahmin ediliyor.

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