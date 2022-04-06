Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde favori hakem

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.



Dev derbi öncesinde hakem ataması da merak edilmeye başlandı. Fanatik Gazetesi yazarlarından Deniz Çoban, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler'i favori gösterdi.



Debiz Çoban, "Ferhat Gündoğdu, üzerini çizmediği hakemler arasından mantıklı bir atama yapacak olursa, o hakem Halil Umut Meler olmalı düşüncesindeyim. Meler, kalan hakemler arasında; bilgi, birikim, tecrübe açısından en sağlam duran isim." sözlerine yer verdi.





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