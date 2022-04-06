Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde favori hakem

Hakem yorumcusu Deniz Çoban, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler'i favori gösterdi.

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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde favori hakem
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06 Nisan 2022 07:59
Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Dev derbi öncesinde hakem ataması da merak edilmeye başlandı. Fanatik Gazetesi yazarlarından Deniz Çoban, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler'i favori gösterdi.

Debiz Çoban, "Ferhat Gündoğdu, üzerini çizmediği hakemler arasından mantıklı bir atama yapacak olursa, o hakem Halil Umut Meler olmalı düşüncesindeyim. Meler, kalan hakemler arasında; bilgi, birikim, tecrübe açısından en sağlam duran isim." sözlerine yer verdi.

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