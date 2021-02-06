Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Luiz Gustavo'ya kitlendi!

Kritik Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de en çok merak edilen konu; Luiz Gustavo'nun durumu...Sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcunun derbide oynayıp oynamayacağı henüz netleşmiş değil. Sarı lacivertli takımın oyun kurgusunda çok önemli bir rolü olan Gustavo'nun derbide sahada olması için kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu ve ekibi yoğun bir tedavi programı uygularken son kararın maç saatine doğru verileceği belirtildi.Salı günü oynanan Hatayspor maçında aldığı darbe sonucu dizinde ve arka yan adalesinde oluşan ödem yüzünden bir süre MR'ı dahi çekilemeyen Gustavo'nun oynama şansına ilişkin bir yüzde vermek bile güç.Bu sezon sadece sarı kart cezalısı olduğu Denizlispor maçında forma giyemeyen Brezilyalı futbolcu, çalışkanlığı, ikili mücadelelerdeki başarısı ve sakinliği ile dikkat çekiyor. 33 yaşındaki ön libero, ligde yüzde 90 pas isabetiyle oynadı. Maç başına 1.1 top kazanma istatistiği bulunan Gustavo, girdiği ikili mücadelelerin yüzde 61'inden galip ayrıldı. Tecrübeli futbolcunun oynayamaması durumunda ön liberoda Ozan Tufan'ın görev yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Brezilyalı oynarsa Fenerbahçe orta sahası Ozan, Gustavo, Sosa, Valencia, Osayi olarak şekillenecek. Gustavo'suz orta saha dizilişinin ise Valencia, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Osayi olması bekleniyor.