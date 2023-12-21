Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için karar

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde taraftarlarla ilgili karar açıklandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için karar
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21 Aralık 2023 12:53
Son güncelleme 21 Aralık 2023 12:59
İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine 2 bin 79 Sarı-kırmızılı taraftarın yer alabileceğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:

"İl Spor Güvenlik Kurulu, 24.12.2023 Pazar Günü saat 19.00'da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçına 2079 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir.

Deplasman takım seyircisi, maçın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'na toplu olarak giriş yapabilecektir."



 

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