Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için hakem kararı!

Süper Lig'in 16. haftasında yaşanan hakem hataları sonrası 8 Ocak'ta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hangi hakeminin yöneteceği merak konusu oldu.Hakem kulislerinde Merkez Hakem Kurulu'nun bu zorlu karşılaşmaya yabancı bir hakem ataması yapmak için çalışmalara başladığı da iddia edilmişti.Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu cephesinden aldığımız bilgilere göre; zorlu derbiye yabancı hakem ataması yapılmayacak. TFF Hakem Eğitmeni Hugh Dallas'ın "söylemleri sonrası TFF yönetimi bu konuyu tamamen kapattı.Var'a yabancı hakem getirilmesi konusunda ise birçok ülke federasyonu ile temasta bulunuldu. Ama istenen sonuç alınamadı. Zorlu derbide Halil Umut Meler, Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen isimleri ön plana çıkmış durumda. Merkez Hakem Kurulu, derbiye hakem ataması konusunda titiz bir çalışma yapıyor.