Fenerbahçe Galatasaray Canlı İzle Şifresiz (FB-GS) | Derbi maçı canlı izle şifresiz, ücretsiz canlı yayın

|D.A.
|İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
|45'
|İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.
|44'
|Galatasaray'da savunma arkasına sarkan Icardı yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular penaltı bekliyor ancak hakem devam dedi.
|43'
|KAÇTI! Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunun devamında topu göğsüyle kontrol eden Kerem Demirbay'ın şutu üst direğin üstünden dışarı gitti.
|43'
|Galatasaray üst üste köşe vuruşları kazanıyor.
|43'
|Hakim Ziyech'in kullandığı köşe vuruşunda bu kez kafayı vuran isim Djiku oldu.
|42'
|Hakim Ziyech'in kullandığı köşe vuruşu Dzeko'dan tekrar kornere gitti.
|42'
|Hızlı gelen Galatasaray'da Boey'in pasında Mertens'in ortası Crespo'ya çarpıp kornere gitti.
|41'
|Edin Dzeko'nun verdiği pasta Tadic, Sacha Boey'dan sıyrılmak isterken topun üstüne bastı ve topu kaybetti.
|40'
|Hakim Ziyech'in kullandığı korneri ön direkte Crespo karşıladı.
|39'
|Ön alan baskısıyla Ferdi'den topu kapan Ziyech takımına korner kazandırdı.
|38'
|Bu dakikalarda iki takımda karşılıklı top kayıpları yapıyor.
|37'
|Sağ kanatta Osayi'nin pasında Sebastian Szymanski'nin ortasında Galatasaray savunması topu karşıladı. Dönen topu alan Ferdi şut şansı bulamayınca topu kaybetti.
|36'
|Sağ kanattan içeri yönelen Hakim Ziyech topu ayağından açınca top Fenerbahçeli oyuncularda kaldı.
|35'
|Sol kanatta Osayi'den sıyrılan Barış Alper kale önüne çevirdi. Fenerbahçe savunması iki hamlede topu uzaklaştırmayı başardı.
|35'
|İlk yarıda son 10 dakikanın içerisindeyiz.
|34'
|Sebastian Szymanski'nin kullandığı kornerde Jayden Oosterwolde'nin kafa vuruşu uzak farkla auta gitti.
|33'
|Cengiz'in sağ kanattan ortasında Abdülkerim'in ters kafası kornere gitti.
|32'
|Derbide ilk 30 dakika itibariyle 15 faul yapılırken, isabetli şut çekilmedi.
|31'
|Hakim Ziyech'in ceza sahası içine doldurduğı topta Abdülkerim Bardakcı, Djiku'ya faul yaptı.
|30'
|Hızlı pas yapan Galatasaray'da Mertens'in uzun tek pası Kerem'i bulmadı.
|29'
|Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanattan içeri giren Tadic, Boey'i geçerek ortaladı. Savunmadan dönen topa ceza sahası dışından vuran Crespo kaleyi bulamadı.
|28'
|Galatasaray'da hava topu mücadelesinde yerde kalan Sacha Boey hafif bir sakatlık yaşadı.
|27'
|Kullanılan serbest vuruşta Abdülkerim kafayla dışarı çevirdi. Ceza sahası dışında gelişine vuran Kerem Demirbay'ın şutu dışarı gitti.
|27'
|Orta alanda yerde kalan Kerem Demirbay için faul düdüğü çaldı. Ortalık yine kızıştı.
|26'
|Galatasaray'da Hakim Ziyech kendi yarı alanında iki oyuncunun arasında yerde kaldı. Faul düdüğü çaldı.
|25'
|Dusan Tadic'in Dzeko yüksek pasında Dzeko topu kontrol edemedi. Top Galatasaraylı oyunculardan taca gitti.
|24'
|Dzeko ve Icardı arasında tartışma yaşanıyor. Ortalık biraz kızıştı. Oyuncular, arkadaşlarını sakinleştirmek istiyor.
|23'
|Galatasaray sağ kanattan geldi. Ziyech'in pasıyla son çizgiden içeriye çeviren Mertens'in topu diğer kanattan taca gitti. Icardi ceza sahası içinde yerde kalarak burnunu tutuyor.
|23'
|Galatasaray sağ kanattan geldi. Ziyech'in pasıyla son çizgiden içeriye çeviren Mertens'in topu diğer kanattan taca gitti. Icardi ceza sahası içinde yerde kalarak burnunu tutuyor.
|22'
|Kerem'in pasıyla sol kanattan ceza sahası içine giren Barış Alper yılmaz kale önüne çevirdi ancak takım arkadaşı topla buluşamadı.
|21'
|Karşılaşmada tempo oldukça düşük. Oyun sık sık faul düdükleriyle duruyor.
|20'
|Muslera'nın uzun topunda Barış Alper'in dokunuşuyla ceza yayı üzerinde topu alan Ziyech için ofsayt bayrağı havada.
|19'
|Fenerbahçe'de hava topu mücadelesinde Dzeko, Nelsson'un müdahalesiyle orta alanda yerde kaldı. Dzeko yüzünü tutuyor.
|18'
|Ferdi'nin ceza sahası içine gönderdiği topu Galatasaray savunması ön direkte karşıladı.
|17'
|Fenerbahçe'de Ferdi yerde kaldı. Sarı-lacivertliler serbest vuruş kazandı.
|16'
|Szymanski'nin pasında Tadic orta alanda topu kontrol edemedi.
|15'
|Edin Dzeko'nun sağ çaprazdan ortasında Muslera güçlükle topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Fenerbahçe pas yaparak boşluk aramaya devam ediyor.
|15'
|Savunma arkasına iyi sarkan Kerem Aktürkoğlu topu kontrol edemeyince Fenerbahçe savunması tehlikeyi önledi.
|14'
|Galatasaray maçın başından bu yana topun daha çok hakimi olan taraf.
|13'
|Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içine doldurduğu topta Fenerbahçe savunmasının karşıladığı topa Mertens sağ çaprazdan gelişine vurdu. Top korner bayrağına çarptı.
|12'
|Kerem Demirbay'ın uzun pasında sol kanatta hareketlenen Barış Alper, Osayi'yi geçemedi. Atağın devamında topu kontrol eden Barış Alper, Osayi'nin müdahalesiyle yerde kalarak sakatlık yaşıyor. Osayi sarı kart gördü.
|11'
|Mertens'e atılan uzun topta pas çok hızlı. Top Jayden Oosterwolde'nin kontrolünde auta gitti.
|10'
|Hakim Ziyech'in pasında kaleye yönelen Sacha Boey, rakibi Crespo'ya faul yaptı.
|9'
|Abdülkerim'in Icardi'ye attığı ara pasta Icardi topla buluşamayınca top kaleci Livakovic'e gitti.
|8'
|Derbide şu ana dek sık sık faul düdükleri çalıyor. Tansiyon oldukça yüksek.
|7'
|Cengiz Ünder'in ceza sahasına sert ortasında kaleye yönelen topu konuk ekip topu karşıladı.
|6'
|Cengiz Ünder, Barış Alper'in müdahalesiyle sağ kanatta yerde kaldı, faul.
|5'
|Galatasaray hazırlık pasları yapıyor.
|4'
|Sol kanattan ilerleyen Ferdi ortasını yapmak istedi. Sacha Boey açıyı iyi kapayarak Ferdi'ye orta şansı vermedi.
|3'
|Hakim Ziyech'in ceza sahası içine ortasında Fenerbahçe savunması karşıladı. Dönen topta hızlı çıkan Cengiz Ünder, Osayi'yi savunma arkasına kaçırmak istedi ancak pası çok hızlı.
|2'
|Galatasaray orta alanda Kerem Aktürkoğlu ile serbest vuruş kazandı.
|2'
|Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte iki takım taraftarlarında da büyük coşku var.
|1'
|Derbide ilk düdük çaldı ve karşılaşma başladı. Her iki takıma da başarılar dileriz.
|M.Ö.
|İki takım oyuncuları sahaya çıktı. Büyük derbi başlamak üzere!
|M.Ö.
|İsmail Yüksek: "İlk önce, her şeyden önce... İki gündür Güneydoğu'dan çok kötü haberler geliyor; şehitlerimiz var. Milletimizin başı sağolsun. Maçla ilgili çok uzun konuşmak saygısızlık olur. Umarım kazanan taraf biz oluruz. Ülke futboluna yakışır bir maç olsun."
|M.Ö.
|Günay Güvenç: "Umut Nayir kardeşimizle ilgili konuşmak istiyorum. Kardeşliğimiz hep bakidir. Başı sağ olsun. Derbi güzel bir maç olacak. Hak eden kazanır inşallah."
|M.Ö.
|Okan Buruk: "Hakem Arda Kardeşler'e başarılar dilemek istiyorum. İki takım için de adil kararların verildiği bir maç olsun."
|M.Ö.
|Okan Buruk: "Zor bir maç olacak. Stresli bir maç olacak. Stresi yönetmek gerekiyor. Daha stada girerken burada provokasyon vardı. Maç içerisinde oyuncuların davranışları çok önem kazanacak."
|M.Ö.
|Okan Buruk: "Şehitlerimiz var, hepimiz üzgünüz. Allah'tan rahmet diliyorum. Elimizden de bir şey gelmiyor. Dualarımız onlarla, aileleriyle. İnşallah bir an önce terör biter, barış gelir. Askerlerimizin katledilmediği bir ortam istiyoruz. İnşallah bu son bulur."
|M.Ö.
|İsmail Kartal: "Fred, önemli bir oyuncu. Fred yok diye kara kara düşünecek değiliz. Onun yerine oynayacak olan oyuncu da elinden geleni yapacaktır. Derbilerin atmosferi yüksek, gerilimi yüksektir. Kendi işimizi yapmaya çalışacağız. Kazanmak için mücadele edeceğiz. Oyuncularım inşallah verdiğim görevleri yerine getirir, getireceklerine inanıyorum."
|M.Ö.
|İsmail Kartal: "Bu sonuçta bir derbi. Averajla biz lideriz. Kendi seyircimizin önünde oynayacağız. İyi hazırlandık. Moralimiz iyi. 3 puan için hazırlandık. Kazanmak için planlar yaptık. Oyuncularıma güveniyorum. Güzel bir ortamımız var, güzel bir hava yakaladık. Güçlü bir oyunumuz var. Rakibimize bunu hissettirerek kazanmak istiyoruz."
|M.Ö.
|İsmail Kartal: "Öncelikle şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vatanımızın başı sağ olsun. Mehmetçiklerimizi, Allah başımızdan eksik etmesin. Onlar varsa biz varız."
|M.Ö.
|Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İrfan Can Kahveci, Tadic, Cengiz, Szymanski, Dzeko.
|M.Ö.
|Galatasaray: Muslera, Barış, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem, Ziyech, Mertens, Icardi.
|M.Ö.
|İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 4'ü beraberlikle sonuçlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray ise 4 kez galip geldi. Söz konusu 10 derbide Fenerbahçe 8, Galatasaray 14 kez fileleri havalandırdı.
|M.Ö.
|Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 132 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-37 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da beraberlikle sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 GOL kaydetti.
|M.Ö.
|Sarı-lacivertliler, geride kalan 397 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 122 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.
|M.Ö.
|Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 398. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan GOL sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
|M.Ö.
|Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın cezası sona erdi. Sarı kart cezası nedeniyle ligin 17. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen tecrübeli file bekçisi, derbide kaleyi koruyabilecek.
|M.Ö.
|Mauro Icardi, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlara karşı forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırmayı başardı. Arjantinli futbolcu, ligde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynanan 10 karşılaşmada 13 kez topu filelere gönderdi. Icardi, forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 3 Başakşehir karşılaşmasında 3, 2 Trabzonspor müsabakasında 3, 2 Fenerbahçe derbisinde 2 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.
|M.Ö.
|Sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen ve bu nedenle Mondihome Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçta riske edilmeyen golcü oyuncu Edin Dzeko, Galatasaray maçıyla formasına kavuşacak. Ligde oynadığı 15 maçta 12 GOL atıp takım arkadaşlarını da 4 kez golle buluşturan Bosna Hersekli futbolcu, bu sezon forma giydiği 21 resmi maçta ise toplamda 16 GOL atıp 7 asist yaparak 23 gole katkı sağladı.
|M.Ö.
|Galatasaray'da Sacha Boey, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez, derbi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, derbide kart görmesi durumunda 19. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında görev yapamayacak.
|M.Ö.
|Galatasaray'da sakatlığı bulunan Sergio Oliveira, derbide forma giyemeyecek. Göğüs kasında kopuk oluştuğu için ülkesi Portekiz'de ameliyat edilen tecrübeli futbolcu, takımının yanında olamayacak. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.
|M.Ö.
|Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 4 eksik bulunuyor. Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş ve Fred cezalı oldukları için derbide takımlarını yalnız bırakacak. Sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc da Galatasaray karşısında oynayamayacak. Sarı kart sınırında olan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo derbide sarı kart görmesi durumunda 19. haftadaki İstanbulspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
|M.Ö.
|Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayarak bu anlamda rekor kıran teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, sahasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olduktan sonra Adana Demirspor ile deplasmanda berabere kaldı. Sarı-lacivertli takım, bu beraberliğin ardından ligde çıktığı 4 maçta VavaCars Fatih Karagümrük, EMS Yapı Sivasspor, Beşiktaş ve Mondihome Kayserispor maçlarını galibiyetle tamamladı. Ligde çıktığı 16 karşılaşmada 14 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 43 puan topladı. Haftaya lider Fenerbahçe ile puan puana giren Galatasaray, averajla ikinci sırada bulunuyor.
|M.Ö.
|Ligde geride kalan 16 maçta iki takım da 14'er galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle benzer performans sergileyerek 43'er puan topladı ve ilk iki sırayı aldı. Averajla lider durumda bulunan Fenerbahçe, attığı 44 golle ligin en çok skor üreten takımı konumunda bulunuyor.
|M.Ö.
|Süper Lig'de derbi zamanı! Süper Lig'in 18. haftasında derbi maçta Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Süper Lig'de derbi zamanı! Süper Lig'in 18. haftasında derbi maçta Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.