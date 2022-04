Fenerbahçe Galatasaray CANLI İZLE, FB GS maçı canlı izle

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya geliyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Fenerbahçe - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. D

erbinin VAR hakemi Volkan Bayarslan oldu.





Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 31 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 41 puanla 31. haftayı averajla 13. sırada tamamladı.

Son haftalarda çıkışa geçen Fenerbahçe ise ligde yaptığı maçların 16'sını kazanırken, 8'inde berabere kaldı ve 7'ini kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, 31. haftayı elde ettiği 56 puanla üçüncü sırada bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Nef Stadı'nda yapılan derbiyi, Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Galatasaray'da ise Feghouli ve Mustafa Muhammed sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak. Sakatlığını büyük oranda atlatan Kerem Aktürkoğlu'nun maç kadrosunda olması bekleniyor.

Altay, Szalai, Kim, Serdar Aziz, Osayi, Crespo, Zajc, Mert, Rossi, İrfan, Serdar Dursun

Muslera, Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Omar, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis

Fenerbahçe, Süper Lig'de son maçlarda sergilediği performansla dikkat çekti.

Sarı-lacivertli ekip, ligde çıktığı son 7 müsabakada 6 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 19 puan elde etti.

Bu süreçte 2 kez 3'er maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, tek puan kaybını ise lider Trabzonspor karşısında yaşadı. Sarı-lacivertliler, 28. haftada Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı ve çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 395. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 113 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 394 maçtan 147'sini kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 538 gole, Galatasaray 490 golle karşılık verdi.





Galatasaray ile Fenerbahçe, 64. sezonu oynanan lig tarihinde 129 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 51-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 160, sarı-kırmızılılar ise 124 gol kaydetti.



🔔NABIZ 200! DERBİ ÖZEL

Fenerbahçe vs. Galatasaray🔥



✨'Sporx Derbi Özel' sayfasında dev maça dair aradığın her şey şu anda seni bekliyor.📲💻🧐



— Sporx (@sporx) April 10, 2022

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 6'sı berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 2, Fenerbahçe 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

Son 10 derbide Galatasaray 8 gol atarken, Fenerbahçe 7 kez ağları havalandırdı.

Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 4 derbide mağlup olmadı.

Kadıköy'deki son yenilgisini, 2016-2017 sezonunda, 20 Kasım 2016'da oynanan maçta yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonraki 4 derbide rakibine boyun eğmedi.

Galatasaray, Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda oynadığı son 4 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.



Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fenerbahçe maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu, son çalışma öncesinde Fenerbahçe'nin oynadığı son maçlara dikkat çekti. Sarı-Lacivertliler son 5 lig maçının 4'ünde son dakikalarda gol buldu. Tecrübeli teknik adam, "Onlar son maçlarında asla vazgeçmiyorlar. Son dakikaya kadar savaşıyorlar. Biz de vazgeçmeyeceğiz" dedi. Torrent, "Bu sezon bizim için çok iyi geçmiş olmayabilir ama böyle derbiler her zaman şanstır. Bir galibiyetle herşeyi değiştirebiliriz. Bizim için önemli bir maç olacak" şeklinde konuşmasını sonlandırdı. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fenerbahçe maçıyla Sarı-Kırmızılılar ile ikinci derbi heyecanını yaşayacak... Torrent ilk derbisinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.Fenerbahçe'de bu akşam Kadıköy'de oynanacak Galatasaray derbisi öncesi teknik direktör İsmail Kartal, tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı. Futbolcularının bu maçta motivasyon konusunda zaten sıkıntı çekmeyeceğinin bilincinde olan tecrübeli teknik adam, taraftarın da desteğini arkasına alarak sakin ama akıllı bir oyunla sonuca gitmeye çalışacak. Çok iyi bir form grafiği yakalayan Kanarya'da Kartal, telaş yapmadan kendi oyunlarını Sarı- Kırmızılılar'a kabul ettirmeye çalışacak. Bekleri sağda Osayi ve solda Ferdi Kadıoğlu'nu etkili şekilde kullanmak isteyen deneyimli teknik adam, savunmanın önündeki Crespo ile rakibin orta sahasına baskı yapıp, Zajc'i de geriden oyunu kurarken kullanacak. Hücumu yönlendirmede görevi İrfan Can'a verecek ve Mert Hakan'dan bu konuda destek alacak Kartal, Rossi'yi savunma arkasına koşularda kullanarak, Serdar Dursun'a gol fırsatları yaratmaya çalışacak. Kanarya'da teknik direktör ismail Kartal, 7 yıl aradan sonra derbi maçında Sarı-lacivertliler'in başında sahaya çıkacak. en son derbisinde 22 Mart 2015'te Beşiktaş 'ı 1-0 yenen Kartal, Trabzonspor'u da katarsak büyük maçlarda 7 mücadelede 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti, tek yenilgisini 18 ekim 2014'te deplasmanda 2-1'le Galatasaray'dan almıştı. Deneyimli hoca, 8 Mart 2015'te ise Aslan'ı, Kadıköy'de 1-0'la devirmişti.Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasındaki dev maçta kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak 'dünya derbisi' saat 20.30'da başlayacak. Ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanan Fenerbahçe, ezeli rakibini de devirip ikinci sıraya yükselmeyi hedefliyor. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıların en büyük gol umudu Bafetimbi Gomis ise Fenerbahçe karşısında ilki yaşamak istiyor. 36 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla toplam 37 gol atarken, Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde ise ağları havalandıramadı. Fransız yıldız, bu akşam Kadıköy'de bu şanssızlığını kırıp tarihi derbide ilk golünü atmayı hedefliyor. Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe maçına özel olarak hazırlandı. Yıldız isim, gol vuruşlarına özel olarak çalışırken, bu emeğinin karşılığını derbide almak istiyor. 2017-2018 sezonunda attığı 29 golle Galatasaray'ı şampiyon yapan Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'yi boş geçmişti. Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; O dönem derbide gol atsaydı tekmeliğinin içine sakladığı aslan maskesini takacak Gomis, Kadıköy'de hayalini kurduğu sevinci 4 yıl sonra gerçekleştirme fırsatı yakaladı. Mustafa Muhammed'in yokluğunda ilk 11'de olacak Fransız forvet, takım arkadaşlarını dev maça motive ediyor. Galatasaray kariyerinde toplam 37 gole imzasını koyan Gomis, Fenerbahçe'ye gol atarsa Nonda'yı yakalayacak. Bu sezon 3'ü penaltıdan 5 kez ağları sarsan 36 yaşındaki santrfor, Galatasaray kulüp tarihinde en skorer 8. yabancı oyuncu konumunda.

Fenerbahçe'nin derbi paylaşımı; Appiah👇 https://t.co/rgOcNKihn8



— Sporx (@sporx) April 10, 2022



İsmail Kartal'ın derbi karnesi



Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 4 derbide 9 puan elde etti. Sarı-lacivertli takım, 2014-2015 sezonunda Kartal yönetiminde Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0, Kadıköy'de ise 1-0 mağlup etmişti. Söz konusu sezonda Galatasaray'a deplasmanda 2-1 yenilen Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda ise sarı-kırmızılılara 1-0 üstünlük kurmuştu. Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde 2014 Ağustos'ta TFF Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 tamamlanan derbiyi penaltı atışları sonucunda 3-2 kazandı.

Sneijder: "Bir kez daha söylüyorum en büyük Cim bom!"



Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder Galatasaraylı futbolculara mesaj yolladı. İşte Sneijder'in sözleri: "Bugünkü maç zor bir maç olacak, deplasmanda oynamak her zaman zorlu olmuştur ama size güveniyorum çocuklar. Bunu yapabilirsiniz, iyi hissediyorum. Maçı burada kendi ülkemde Hollanda'da izleyeceğim. Sizler için en iyisini diliyorum. Her şeyinizi verin. Yüzde yüzünüzü verin. Hatta daha da fazlasını verin. Bu tarz maçlar final tadında... Taraftardan iyi enerjiyi alacaksınız. Sizi motive etmemize bile gerek yok. Zorlu ama çok güzel bir maç olacak. Her şeyinizi verin ve tadını çıkartın. 3 puanı alın... Bir kez daha söylüyorum en büyük Cim bom..."







Domenec Torrent'in kaderi Fenerbahçe'ye bağlı



Fenerbahçe maçı, Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent için farklı anlamlar taşıyor. Seçim sürecine giren sarı-kırmızılılarda 59 yaşındaki teknik adamın kaderi büyük oranda bugünkü derbi maçına bağlı gözüküyor. Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre, Başkan adayları Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu'nun, bir sene daha kontratı bulunan Torrent'le devam edilip edilmemesiyle ilgili kesin bir karar vermedikleri ancak Fenerbahçe maçının belirleyeceği olacağı belirtildi. Katalan hocanın tazminatının bulunması nedeniyle ilk planda sezon sonuna kadar bekleyecek olan iki başkan adayı, derbinin kazanılması halinde yeni hoca konusunu gözden geçirecek. F.Bahçe'yi ekibiyle beraber günlerce analiz eden ve elde ettiği sonuçları futbolcularıyla paylaşayan Torrent, özellikle duran çalışmasına önem verdi. Rakiplerinin kazanmak için üzerlerine geleceğini ve takım halinde iyi savunma yapmaları gerektiğini oyuncularına aktaran deneyimli teknik adamın, "Kötü bir sezon geçirdik ama siz çok büyük bir kulüpte oynuyorsunuz. Kalitenizi bundan önce özellikle Avrupa maçlarında gösterdiniz. Şimdi bunu tekrarlayabilirsiniz" diye konuştuğu belirtildi.