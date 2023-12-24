Fenerbahçe - Galatasaray: 13.5 milyar TL'lik derbi

Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi, iki takım da kadro değerleriyle dikkat çekiyor.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin kadro değerlerinin toplamı 13.5 milyar TL olacak.
Transfermarkt'ın verilerine göre sarı kırmızılılar, futbolcularının 222 milyon euroluk değeriyle Süper Lig'deki takımlar arasında bu alanda ilk sırada yer alıyor.
Fenerbahçe ise 195 milyon euro ile ezeli rakibinin ardından ikinci sırayı aldı.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin kadro değerlerinin toplamı 13.5 milyar TL olacak.
Transfermarkt'ın verilerine göre sarı kırmızılılar, futbolcularının 222 milyon euroluk değeriyle Süper Lig'deki takımlar arasında bu alanda ilk sırada yer alıyor.
Fenerbahçe ise 195 milyon euro ile ezeli rakibinin ardından ikinci sırayı aldı.