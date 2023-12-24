Fenerbahçe - Galatasaray: 13.5 milyar TL'lik derbi

Fenerbahçe- Galatasaray derbisi öncesi takımların kadro değerleri dikkat çekiyor. İki devin toplam kadro değeri 13.5 milyar lira...

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe - Galatasaray: 13.5 milyar TL'lik derbi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Aralık 2023 12:03
Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi, iki takım da kadro değerleriyle dikkat çekiyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin kadro değerlerinin toplamı 13.5 milyar TL olacak.

Transfermarkt'ın verilerine göre sarı kırmızılılar, futbolcularının 222 milyon euroluk değeriyle Süper Lig'deki takımlar arasında bu alanda ilk sırada yer alıyor.

Fenerbahçe ise 195 milyon euro ile ezeli rakibinin ardından ikinci sırayı aldı. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery