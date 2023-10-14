Fenerbahçe, futbolda kaybetmiyor!

Fenerbahçe Erkek Futbol Takımı, Süper Lig'de 8'de 8 yaptı. Sarı-lacivertlilerin kadın futbol takımı da ligde oynadığı 6 maçı kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, futbolda kaybetmiyor!
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14 Ekim 2023 14:36
Fenerbahçe, erkek ve kadın futbol takımlarında lig maçlarında kaybetmiyor.

Fenerbahçe Erkek Futbol Takımı, Süper Lig'de oynadığı 8 maçı da kazandı. Sarı-lacivertliler, toplamda ise 16 maçta 16 galibiyet aldı.

Fenerbahçe, erkek futbolundaki bu başarını kadın futboluna da taşıdı. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ligde oynadığı 6 maçı da kazandı.

Fenerbahçe Erkek Futbol Takımı'nın ligde aldığı sonuçlar:

Fenerbahçe 2-1 Gaziantep FK
Samsunspor 0-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 4-0 Başakşehir
MKE Ankaragücü 0-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-2 Antalyaspor
Alanyaspor 0-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 5-0 Çaykur Rizespor
Kasımpaşa 0-2 Fenerbahçe



Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın ligde aldığı sonuçlar:

Fenerbahçe 1-0 Gaziantep Asya
Hakkarigücü 0-5 Fenerbahçe
Ereğlispor 1-3 Fenerbahçe
Fenerbahçe 4-0 1207 Antalya
ALG Spor 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-0 Karagümrük  



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