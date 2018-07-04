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Fenerbahçe: "Futbolcuların alacakları ödendi"

Fenerbahçe, Mart ayından itibaren futbolculara ödenmesi gereken 15,2 milyon euronun ödendiğini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe: 'Futbolcuların alacakları ödendi'
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04 Temmuz 2018 18:29
Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminin göreve geldikten sonra futbolcuların alacaklarının tamamını ödediğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Basın ve kamuoyunda bugün ortaya çıkan bazı haberler üzerine, bir açıklama yapma ve bazı düzeltmeler gerçekleştirme ihtiyacımız doğmuştur. Yönetimimiz, 3 Haziran 2018 tarihinde, seçimli olağan genel kurulumuz ile göreve geldiği gün, kulübümüzün futbolcularımıza vadesi geçmiş 15.2 milyon euro (81.611.964 TL) tutarında borcu bulunmaktaydı. Yaptığımız incelemeler sonucunda, bu borçların ağırlıklı olarak 2018 yılının Mart ayından itibaren oluşmaya başladığı tespit edilmiştir. Yönetimimiz göreve başladıktan sonra, kulübümüzün futbolcularımıza olan vadesi geçmiş tüm borçları ödenmiştir. Şu an itibariyle, kulübümüzün hiçbir futbolcumuza vadesi geçmiş borcu bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.



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