Fenerbahçe Fulham maçı şifresiz canlı izle (Smart Spor İZLE)

FENERBAHÇE - FULHAM MAÇI CANLI

İŞTE FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ



Volkan; Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali; Mehmet Topal, Josef de Souza, Eljif Elmas; Alper, Aatıf, Giuliano.





Fenerbahçe, İsviçre kampında hazırlık maçında İngiltere Premier Lig'e bu sezon yeniden yükselen Fulham'la karşılaşıyor.Fenerbahçe'nin Fulham'la Joseph Moynat Stadı'nda oynanayacağı maç TSİ 18.00'da başlayacak vecanlı olarak yayınlanıyor.Fenerbahçe, İsviçre kampını Fulham ile oynayacağı hazırlık maçıyla tamamlayacak. Phiillip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe maçın ardından İstanbul'a dönecek.Fenerbahçe - FeyenoordFenerbahçe - CagliariFenerbahçe, ilk hazırlık maçını da 7 Temmuz Cumartesi günü Esenyurt'ta, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile yaptı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlanırken, golü Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe'dan geldi.İstanbul'daki hazırlıklarının ardından 10 Temmuz itibariyle İsviçre'nin Lozan kentinde kampa giren Sarı Lacivertli ekip, çalışmalarını burada yaptığı antrenmanlarla sürdürürken, 13 Temmuz Cuma günü İsviçre'nin Lausanne Sport ekibiyle hazırlık maçı oynadı.Karşılaşma Lozan ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken, Fenerbahçe'nin golünü genç stoper Yiğithan Güveli attı. Öte yandan yeni transferler Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu kampta katıldı.