Fenerbahçe, Frey'i gönderdiğini açıkladı!

Fenerbahçe, Michael Frey'in bonservisiyle birlikte Royal Antwerp'e transfer olduğunu açıkladı.

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Fenerbahçe, Frey'i gönderdiğini açıkladı!
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17 Haziran 2021 20:27
Fenerbahçe, Michael Frey'in bonservisiyle birlikte Royal Antwerp'e transfer olduğunu açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Oyuncumuz Michael Frey, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından Royal Antwerp'e transfer olmuştur.

Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."




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