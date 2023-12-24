Fenerbahçe, Fred'siz kazanamıyor

Evinde Galatasaray'la berabere kalan Fenerbahçe, Fred'siz oynadığı üçüncü lig maçında da puan kaybını yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Fred'siz kazanamıyor
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24 Aralık 2023 23:45
Galatasaray'la sahasında golsüz berabere kalan Fenerbahçe, ligdeki üçüncü puan kaybını yaşadı.

11. haftada evinde Trabzonspor'a 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, 12. haftada Yukatel Adana Demirspor deplasmanından beraberlikle dönmüştü.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Fred, Pendikspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında Trabzonspor ve Yukatel Adana Demirspor maçlarında forma giyemezken Fenerbahçe bu maçlarda puan kaybetti.

Hafta içinde oynanan Mondihome Kayserispor maçında kırmızı kart görerek 3 maç ceza alan Fred, Galatasaray karşısında da takımını yalnız bıraktı.

Fenerbahçe, ligde puan kaybettiği 3 maçta da Fred'den yoksun sahaya çıktı.

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