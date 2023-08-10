Fenerbahçe Fred için resmi teklifte bulundu!

atağa kalktı. Orta saha için önemli bir yıldızı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe rotayı İngiltere'ye çevirmişti.Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertliler, Manchester United forması giyen Brezilyalı orta saha Fred için bonuslarla birlikteteklifte bulundu.Manchester United'ın orta sahaya takviye yapmak için Fred'i satış listesine koyduğu belirtilirken, Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içinde noktalamak istediği kaydedildi.Geçtiğimiz sezon 56 maça çıkan Fred, 6 gol 6 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Galatasaray'da ilgileniyordu.