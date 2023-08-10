Fenerbahçe Fred için resmi teklifte bulundu!

Fenerbahçe, Manchester United forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred için bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe Fred için resmi teklifte bulundu!
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10 Ağustos 2023 14:21
Son güncelleme 10 Ağustos 2023 14:29
Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Orta saha için önemli bir yıldızı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe rotayı İngiltere'ye çevirmişti.

15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertliler, Manchester United forması giyen Brezilyalı orta saha Fred için bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk teklifte bulundu.

MANU SATMAK İSTİYOR

Manchester United'ın orta sahaya takviye yapmak için Fred'i satış listesine koyduğu belirtilirken, Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içinde noktalamak istediği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon 56 maça çıkan Fred, 6 gol 6 asistlik performans sergiledi.  30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Galatasaray'da ilgileniyordu.




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