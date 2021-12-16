Fenerbahçe Fransız rakibini mağlup etti.

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol, EuroLeague B Grubu dokuzuncu hafta maçında Fransa ekibi Basket Landes'e konuk oldu. Mücadeleyi 17 sayı farkla 93-76 kazanan Fenerbahçe, EuroLeague'deki üst üste 4., toplamda ise 6. galibiyetine imza attı.



Mücadelede Elizabeth Williams 23 sayı ve 11 ribauntla double double yaptı. Iagupova 20, Sabally 16, McBride da 15 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.



Mücadeleye hücumda iyi başlayan Fenerbahçe Safiport; Iagupova, McBride ve Williams ile 7-0'lık seri yakaladı. Satou Sabally ve Olcay'ın da sayı katkısıyla farkı 15 sayıya yükselten Potanın Kraliçeleri, ev sahibi ekibe de mola aldırdı. 12-27. Fenerbahçe Safiport ilk periyodu 20-31 önde tamamladı.



Sarı lacivertliler ikinci periyotta ritmini kaybedince periyodun bitimine 2:29 kala fark 2 sayıya kadar indi (39-41) fakat ilk yarının kalan bölümünde farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Safiport, soyunma odasına 43-45 önde girdi.



İyi başladığı ikinci yarıda Olcay, McBride, Iagupova ve Sabally'nin basketleriyle farkı tekrar çift hanelere yükselten Fenerbahçe Safiport, üçüncü periyodu Iagupova'nın son saniye üçlüğüyle 58-69 önde tamamladı. Final periyodunun ilk 1,5 dakikalık bölümünde sayı bulamayan Fenerbahçe Safiport, ev sahibi ekibin 5-0'lık serisini Sabally'nın üçlüğüyle bozdu: 63-72. İlerleyen bölümde fark tekrar eriyince koç Lapena'dan mola geldi: 68-72. Moladan McBride ve Sabally'nin üçlükleriyle dönen Fenerbahçe, farkı tekrar çift hanelere yükseltti: 68-78. Kalan bölümde hücumdaki etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Safiport, maçı 93-76 kazandı.





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