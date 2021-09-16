Fenerbahçe Frankfurt maçı Canlı yayın izleme, FB - Frankfurt Exxen link

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FB Fenerbahçe Frankfurt maçı Exxen canlı linki! Avrupa Ligi'nde Frankfurt ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.



FRANKFURT - FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLAYIN









"Kupa 2"de 119. müsabaka



Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 119. maçını oynayacak. Bu kulvarda 118 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 27 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 160 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 152 gole engel olamadı.



İki takımın eksikleri



Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Jose Sosa ve Miha Zajc Alman ekibi karşısında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.



Muhtemel 11'ler



E. Frankfurt

Trapp; Durm, N'Dicka, Hinteregger, Lenz; Sow, Hrustic; Hauge, Kamada, Kostic; Borre



Fenerbahçe

Altay, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Valencia, Pelkas







233. Avrupa maçı



UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 233. kez sahne alacak. Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 232 karşılaşmada 86 galibiyet, 48 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 290 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 340 gol gördü.



GLASNER CEZALI



Frankfurt'un hocası Oliver Glasner, Wolfsburg'u çalıştırdığı dönemde aldığı ceza nedeniyle Fenerbahçe karşısında kulübede olamayacak. Glasner'in yardımcısı Michael Angerschmid takımın başında yer alacak. Glasner, Wolfsburg'un hocasıyken birkaç kez takımını devre arasından sonra sahaya geç gönderdiği için cezalandırıldı.



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EXXEN NASIL İZLENİR?



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FRANKFURT - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?



UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak. Deutsche Bank Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılığını aynı ülkeden Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo üstlenecek. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak. Avrupa arenasına play-off turundan katılan ve HJK Helsinki'yi her iki maçta da yenerek gruplara adını yazdıran Fenerbahçe, bu sezon oynadığı hazırlık maçları dahil hiçbir karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılmadı. Sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt'u da yenerek hem gruplara iyi bir başlangıç yapmak hem de yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.



Vitor Pereira yönetiminde Avrupa'da 19. maçına çıkacak



Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa arenasında 19. kez sahne alacak. Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 25 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 20 gol gördü.



Eintracht Frankfurt ile 2. randevu



Fenerbahçe, Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile 2. kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası gruplarında mücadele etmişti. İstanbul'da 13 Aralık 2006'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere tamamlanmıştı.







FENERBAHÇE'NİN RAKİBİNDE SON DURUM



Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Avrupa'da ilk maçlarına HJK Helsinki karşısında çıkan sarı-lacivertli temsilcimiz, 1-0 ve 5-2'lik galibiyetlerle Avrupa Ligi'nde grup aşamasına katılma hakkı kazandı. Fenerbahçe'nin bu sezon toplam 6 resmi maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldığını da ekleyelim. Kanarya'nın rakibi Frankfurt'a gelecek olursak... Kırmızı-siyahlı ekip, geçen sezon Bundesliga'yı 5. sırada tamamladı. Evinde 17 maça çıkarken 10 galibiyet ve 7 beraberlikle sezonu iç sahada yenilgisiz tamamladı. Commerzbank Arena'da resmi maçlardaki son mağlubiyetini 6 Haziran 2020'de Mainz karşısında aldı. (Toplam 21 maç) 2018'den beri takımı çalıştıran Adi Hütter, geçen sezon sonunda takımdan ayrılıp Mönchengladbach'ın hocası oldu. Gladbach, Hütter'i getirebilmek için 7.5 milyon euro bonservis bedeli (2.5 milyon euro başarı ödülü de eklenebilir) ödedi. Yerine bir diğer Avusturyalı teknik adam Oliver Glasner getirildi. Ülkesinde teknik direktörlüğe adım atan Glasner, 2019'da Wolfsburg'un başına geçerek Bundesliga kariyerini başlattı. Wolfsburg'da dönem dönem 4'lü ve 3'lü savunmayı kullanan Glasner, yeni başladığı Frankfurt kariyerinde de 2 savunma biçimini de sahaya sürdü. Glasner'in 5 maçlık performansı henüz istenen seviyede değil. 1'i kupa 4'ü lig olmak üzere çıkılan 5 mücadelede 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken takımı 4 gol attı ve 9 gol yedi. Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe karşılaşmasını dönüm noktası olarak görüyor. Alman ekibinin resmi internet sitesinde yayınlanan maç önü yazısında şu ifadeler kullanıldı: 2018/2019 sezonunun başıyla benzer senaryo. Kulübede yeni bir hoca, kupada Ulm karşısında alınan mağlubiyet. Bundesliga performansı beklentinin gerisinde. Deplasmanda Marsilya'yı 2-1 mağlup etmek dönüm noktası oldu. Tarih tekerrür edebilir. Ancak o gün Fransa'da tribünler boş kalırken, Stuttgart maçında olduğu gibi perşembe günü 25 bin seyirci statta olacak.



FRANKFURT'TA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER



Sezona yeni teknik direktörüyle başlayan Frankfurt'ta kadroda önemli değişimler oldu. Alman ekibini adeta tek başına sırtlayan ve en golcü oyuncu konumundaki (32 lig maçında 28 gol) Andre Silva, 23 milyon euro karşılığında RB Leipzig'e gitti. Silva'dan sonra en çok gol atan oyuncuların sadece 5'er golde kaldığını söylersek Portekizli yıldızın etkisini daha iyi anlatabiliriz. Takımın bir diğer yıldızı Filip Kostic, transfer sezonunun son günlerinde Lazio'ya gitmek üzereyken transfer son anda suya düştü. Böylece Andre Silva dışında takımın iskeleti korunmuş oldu. Brondby'den 21 yaşındaki hücum oyuncusu Jesper Lindström, Andre Silva'nın yerine alınan River Plate'ten alınan Rafael Borre, Milan'dan kiralanan Jens Hauge ve Atalanta'dan kiralanan Sam Lammers dikkat çeken yeni transferler.



FENERBAHÇE DİKKAT ETMELİ



Frankfurt'un kalesini tecrübeli Alman file bekçisi Kevin Trapp koruyor. Yaz transfer döneminde takımda kalan Kostic'in dışında 22 yaşındaki Evan N'Dicka da transferin gözdelerinden. Genç stoper, Premier Lig devlerinin radarında. Japon 10 numara Daichi Kamada da Fenerbahçe'nin dikkat etmesi gereken oyuncular arasında. Alman ekibinden takımın kaptanlığını yapan orta sahanın önemli ismi Sebastian Rode, sakatlığı nedeniyle bu 4 lig maçını da kaçırdı. Dizinden sakatlığı bulunan Rode, Fenerbahçe karşısında da sahada olamayacak



VITOR PEREIRA: "BİZ SAVAŞÇI BİR TAKIMIZ"



Eintracht Frankfurt ile Avrupa Ligi D Grubu serüvenine start verecek olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira, oyuncularıyla önemli bir toplantı yaptı. (Sözcü/İrfan Yirmibeş) Portekizli hoca, "Biz güçlü ve savaşçı bir takımız. Karşımıza çıkacak zorlukları iyi biliyoruz. Bu zorluklara da hazırız. Kendi oyunumuzu oynayıp kazanmak için mücadele edeceğiz. Zekamızı kullanarak oynamalıyız. Dengemizi asla kaybetmemeliyiz. Üst düzey konsantrasyonla mücadele etmeliyiz. Rakibin vereceği boşlukları sabırla beklemeliyiz. Kolay top kaybı yapmamalıyız, kazanmak için sahada agresif ve coşkulu olmalıyız" diye konuştu. Pereira, 2015-16 sezonunda Fenerbahçe'yle UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalmıştı. Hakem İvan Bebek'in büyük hatalar yaptığı mücadelede sarı-lacivertliler, Braga'ya 1-0'ın rövanşında 4-1 yenilerek elenmişti. Pereira, Almanya'daki kritik maçın 11'ini belirledi. Tisserand'ın sakatlığında savunma üçlüsü Serdar, Kim ve Szalai'den oluşacak. Orta sahanın merkezinde Gustavo ve Mert Hakan (Meyer) oynayacak. Sol kanatta sakatlığı geçen Ferdi, sağda da Osayi forma giyecek. Mesut ile sakatlığı geçen Pelkas hücum bölgesinde yer alacak, forvette ise Valencia olacak.



Avrupa Ligi'nde Frankfurt ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Exxen'e abone olmalısınız. Avrupa Ligi maçlarının tek adresi sadece Exxen'dir ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 119. maçını oynayacak. Bu kulvarda 118 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 27 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 160 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 152 gole engel olamadı.Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Jose Sosa ve Miha Zajc Alman ekibi karşısında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.Trapp; Durm, N'Dicka, Hinteregger, Lenz; Sow, Hrustic; Hauge, Kamada, Kostic; BorreAltay, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Valencia, PelkasUEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 233. kez sahne alacak. Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 232 karşılaşmada 86 galibiyet, 48 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 290 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 340 gol gördü.Frankfurt'un hocası Oliver Glasner, Wolfsburg'u çalıştırdığı dönemde aldığı ceza nedeniyle Fenerbahçe karşısında kulübede olamayacak. Glasner'in yardımcısı Michael Angerschmid takımın başında yer alacak. Glasner, Wolfsburg'un hocasıyken birkaç kez takımını devre arasından sonra sahaya geç gönderdiği için cezalandırıldı.UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek için Exxen platformuna üye olarak spor paketi üyeliği satın alınması gerekiyor.-Exxen'in yaptığı açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.-Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.-Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.-Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.EXXEN + SPOR'dan oluşan EXXENSPOR üyeliği ile, benzersiz Exxen Dünyası'nın bütün içeriklerini + UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını izleyebilirsin.EXXENSPOR yaz 9300'a SMS gönder, anında şifren gelsin, form doldurmadan, kolayca üye ol.Restoranlar, kafeler, çay bahçeleri, kahvehaneler, oteller, moteller, pansiyonlar, tatil köyleri, hastaneler gibi işletmeler şimdi Exxenspor Ticari Üyelik için exxen.com'a girip işletmelerine Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve benzersiz Exxen Dünyası ayrıcalığını kazandırıyor.Şimdi ister http://exxen.com'a girin, ister EXXENSPOR yazıp 9300'a SMS gönderin, hemen üye olun ve benzersiz Exxen Dünyasının keyfini ve futbolu doruklarda yaşamaya başlayın. Üyelik ve ücretlendirme ile ilgili detaylı bilgiler exxen.com'da.UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak. Deutsche Bank Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılığını aynı ülkeden Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo üstlenecek. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak. Avrupa arenasına play-off turundan katılan ve HJK Helsinki'yi her iki maçta da yenerek gruplara adını yazdıran Fenerbahçe, bu sezon oynadığı hazırlık maçları dahil hiçbir karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılmadı. Sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt'u da yenerek hem gruplara iyi bir başlangıç yapmak hem de yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa arenasında 19. kez sahne alacak. Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 25 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 20 gol gördü.Fenerbahçe, Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile 2. kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası gruplarında mücadele etmişti. İstanbul'da 13 Aralık 2006'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere tamamlanmıştı.Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Avrupa'da ilk maçlarına HJK Helsinki karşısında çıkan sarı-lacivertli temsilcimiz, 1-0 ve 5-2'lik galibiyetlerle Avrupa Ligi'nde grup aşamasına katılma hakkı kazandı. Fenerbahçe'nin bu sezon toplam 6 resmi maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldığını da ekleyelim. Kanarya'nın rakibi Frankfurt'a gelecek olursak... Kırmızı-siyahlı ekip, geçen sezon Bundesliga'yı 5. sırada tamamladı. Evinde 17 maça çıkarken 10 galibiyet ve 7 beraberlikle sezonu iç sahada yenilgisiz tamamladı. Commerzbank Arena'da resmi maçlardaki son mağlubiyetini 6 Haziran 2020'de Mainz karşısında aldı. (Toplam 21 maç) 2018'den beri takımı çalıştıran Adi Hütter, geçen sezon sonunda takımdan ayrılıp Mönchengladbach'ın hocası oldu. Gladbach, Hütter'i getirebilmek için 7.5 milyon euro bonservis bedeli (2.5 milyon euro başarı ödülü de eklenebilir) ödedi. Yerine bir diğer Avusturyalı teknik adam Oliver Glasner getirildi. Ülkesinde teknik direktörlüğe adım atan Glasner, 2019'da Wolfsburg'un başına geçerek Bundesliga kariyerini başlattı. Wolfsburg'da dönem dönem 4'lü ve 3'lü savunmayı kullanan Glasner, yeni başladığı Frankfurt kariyerinde de 2 savunma biçimini de sahaya sürdü. Glasner'in 5 maçlık performansı henüz istenen seviyede değil. 1'i kupa 4'ü lig olmak üzere çıkılan 5 mücadelede 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken takımı 4 gol attı ve 9 gol yedi. Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe karşılaşmasını dönüm noktası olarak görüyor. Alman ekibinin resmi internet sitesinde yayınlanan maç önü yazısında şu ifadeler kullanıldı: 2018/2019 sezonunun başıyla benzer senaryo. Kulübede yeni bir hoca, kupada Ulm karşısında alınan mağlubiyet. Bundesliga performansı beklentinin gerisinde. Deplasmanda Marsilya'yı 2-1 mağlup etmek dönüm noktası oldu. Tarih tekerrür edebilir. Ancak o gün Fransa'da tribünler boş kalırken, Stuttgart maçında olduğu gibi perşembe günü 25 bin seyirci statta olacak.Sezona yeni teknik direktörüyle başlayan Frankfurt'ta kadroda önemli değişimler oldu. Alman ekibini adeta tek başına sırtlayan ve en golcü oyuncu konumundaki (32 lig maçında 28 gol) Andre Silva, 23 milyon euro karşılığında RB Leipzig'e gitti. Silva'dan sonra en çok gol atan oyuncuların sadece 5'er golde kaldığını söylersek Portekizli yıldızın etkisini daha iyi anlatabiliriz. Takımın bir diğer yıldızı Filip Kostic, transfer sezonunun son günlerinde Lazio'ya gitmek üzereyken transfer son anda suya düştü. Böylece Andre Silva dışında takımın iskeleti korunmuş oldu. Brondby'den 21 yaşındaki hücum oyuncusu Jesper Lindström, Andre Silva'nın yerine alınan River Plate'ten alınan Rafael Borre, Milan'dan kiralanan Jens Hauge ve Atalanta'dan kiralanan Sam Lammers dikkat çeken yeni transferler.Frankfurt'un kalesini tecrübeli Alman file bekçisi Kevin Trapp koruyor. Yaz transfer döneminde takımda kalan Kostic'in dışında 22 yaşındaki Evan N'Dicka da transferin gözdelerinden. Genç stoper, Premier Lig devlerinin radarında. Japon 10 numara Daichi Kamada da Fenerbahçe'nin dikkat etmesi gereken oyuncular arasında. Alman ekibinden takımın kaptanlığını yapan orta sahanın önemli ismi Sebastian Rode, sakatlığı nedeniyle bu 4 lig maçını da kaçırdı. Dizinden sakatlığı bulunan Rode, Fenerbahçe karşısında da sahada olamayacakEintracht Frankfurt ile Avrupa Ligi D Grubu serüvenine start verecek olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira, oyuncularıyla önemli bir toplantı yaptı. (Sözcü/İrfan Yirmibeş) Portekizli hoca, "Biz güçlü ve savaşçı bir takımız. Karşımıza çıkacak zorlukları iyi biliyoruz. Bu zorluklara da hazırız. Kendi oyunumuzu oynayıp kazanmak için mücadele edeceğiz. Zekamızı kullanarak oynamalıyız. Dengemizi asla kaybetmemeliyiz. Üst düzey konsantrasyonla mücadele etmeliyiz. Rakibin vereceği boşlukları sabırla beklemeliyiz. Kolay top kaybı yapmamalıyız, kazanmak için sahada agresif ve coşkulu olmalıyız" diye konuştu. Pereira, 2015-16 sezonunda Fenerbahçe'yle UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalmıştı. Hakem İvan Bebek'in büyük hatalar yaptığı mücadelede sarı-lacivertliler, Braga'ya 1-0'ın rövanşında 4-1 yenilerek elenmişti. Pereira, Almanya'daki kritik maçın 11'ini belirledi. Tisserand'ın sakatlığında savunma üçlüsü Serdar, Kim ve Szalai'den oluşacak. Orta sahanın merkezinde Gustavo ve Mert Hakan (Meyer) oynayacak. Sol kanatta sakatlığı geçen Ferdi, sağda da Osayi forma giyecek. Mesut ile sakatlığı geçen Pelkas hücum bölgesinde yer alacak, forvette ise Valencia olacak.

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