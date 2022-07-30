Fenerbahçe forvette gözünü kararttı; 2 aday

Kim Min Jae'nin takımdan ayrılması ile birlikte stoper bölgesine Luan Peres takviyesi yapan, yeni hedefini golcü transferi olarak belirledi. Sezon başında Alexander Sörloth için girişimler yapılsa da Leipzig'in tutumundan dolayı rota başka futbolculara çevrildi.Sarı-lacivertlilerin golcü listesinin ilk sırasındavar. Fransız futbolcu için kulübü Borussia Mönchengladbach ile görüşmeler devam ediyor. 1 yıl daha kulübüyle sözleşmesi bulunan Plea'ya Fenerbahçe'nin dışında Fransa ve İngiltere'den de talipler bulunuyor. Plea geçen sezon Bundesliga'da 33 karşılaşmada forma giyerken 10 gol 8 asistle oynadı.İtalyan ekibi Torino ile sözleşmesi sona erenise diğer bir aday. İtalyan futbolcu, memleketi dışına çıkmaya sıcak bakmıyor. Ancak şu ana kadar istediği teklifi alamadı ve kulüpsüz durumda. Sarı-lacivertliler oyuncuyu ikna etmek için büyük çaba harcıyor. İtalyan oyuncu geçen sezon Serie A'da sakatlıkları nedeniyle 22 maça çıkabildi. Bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 1 asist yaptı. Teknik Direktör Jesus, Valencia'nın takımda kalmasını istiyor. Dinamo Kiev ile oynanan maçlarda fiziksel olarak yetersizliğiyle dikkat çeken yeni transfer Joshua King için ise yeni idman programı hazırlandı. Golcü oyuncu çalışmalarına bu program üzerinden devam edecek.Kadroda düşünülmeyen golcüler konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İspanya, Almanya, İtalya ve Arap Yarımadası'ndan transfer teklifleri alan Serdar Dursun gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Kadrodaki diğer golcü Samatta ile de yolların ayrılması planlanıyor. Kızılyıldız, Samatta'nın 2.2 milyon euroluk maaşının büyük bölümünü ödeyip oyuncuyu kiralamak istedi. Ama Sarı-Lacivertliler, oyuncusunu bonservisiyle birlikte satmak istiyor. Berisha; Leeds United, Stuttgart ve Mainz ile transfer görüşmelerini sürdürüyor. Kadroya yeni dahil edilen 19 yaşındaki Tiago Çukur'un ise kiralanması gündemde.