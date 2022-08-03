Fenerbahçe forvette büyük oynuyor; Moussa Dembele

Şu ana kadar 10 transfere imza atan ve kadrodaki değişim operasyonuna çok büyük bir hızla devam edenartık tüm gözleryapılacak yeni hamleye çevrilmiş durumda.Sarı-Lacivertliler şu ana kadar hücum bölgesiniveile takviye etmesine rağmen çok kaliteli bir forvet daha almayı planlıyor. Listesinde başta Flamengo'da forma giyenve Leipzigliolmak üzere çok sayıda önemli isim bulunan Fenerbahçe'nin öncelikli hedeflerinden birisininolduğu öne sürülüyor.Yönetimin, Lyon ile sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Fransız yıldızla ilgili resmi temaslarda bulunduğu iddia ediliyor. Fransız basınına göre piyasa değeri 20 milyon euro olan, Alexandre Lacazette transferinden sonra ikinci forvet pozisyonuna düştüğü için takımdan ayrılma kararı aldı. Lyon'un 26 yaşındaki yıldızın bonservis bedeliniolarak belirlediği öğrenildi. Fransız kulübünün zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama önerisine de sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.Son olarak Kim'in satışından 18 milyon euro gelir elde eden Fenerbahçe yönetiminin Dembele içinbütçe ayırdığı belirtiliyor. Geçen sezon Lyon formasıyla Ligue 1'de 30 maçta 21 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Dembele, 25 kez Fransa U21 takımında görev yaptı.PSG altyapısında futbola başlayan Moussa Dembele ardından Fulham altyapısına geçti. İngiliz ekibinde 2014 yılında A takıma yükselen Fransız forvet 2016 yılında Galatasaray'ın teklifini geri çevirerek bedelsiz olarak Celtic'e transfer oldu.