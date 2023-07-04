Fenerbahçe forvette bereketli

Fenerbahçe'de transfer çalışmalarında forvet takviyesi devam ediyor. Edin Dzeko transferinin ardından Umut Nayir konusunda da önemli gelişmeler yaşandı, yıldız golcüyle anlaşma sağlandı.
Dzeko ve Umut Nayir hamlelerinden sonra sarı-lacivertli takımın kadrosunda golcü sayısı epeyce arttı. Kadrodaki mevcut isimlerle beraber toplamda forvet sayısı 8'e yükseldi.
HEDEF 4 FORVET
Dzeko ve Umut Nayir'le beraber Batshuayi, King, Joao Pedro, Diego Rossi, Tiago Çukur ve Serdar Dursun da bulunuyor. Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe'de teklif gelmesi halinde Pedro ve Rossi ile yolların ayrılması düşünülüyor.
Serdar Dursun'un da gelecek tekliflere göre hareket etmesi bekleniyor. Tiago Çukur'un ise kiraya verilmesi planlanıyor. 2023-24 sezonunda Fenerbahçe'nin nihai kadrosunda 4 forvetin yer alması hedefleniyor. Dzeko, Batshuayi, Umut Nayir ve King şu anda öne çıkan isimler.
ZAHA'DAN VAZGEÇİLMEDİ
Ayrıca Fenerbahçe'de Wilfried Zaha başta olmak üzere kanat forvet transferi için de bir listesi bulunuyor. Zaha olmasa da kadroya bir kanat forvetin gelmesi amaçlanıyor.
Öte yandan forvet tercihi konusunda Rusya'da yapılacak kamp ve oynanacak 3 hazırlık maçı da belirleyici olacak. Forvetteki isimlerin performansı da teknik heyetin karar vermesi adına bir referans sağlayacak.
Dzeko ve Umut Nayir hamlelerinden sonra sarı-lacivertli takımın kadrosunda golcü sayısı epeyce arttı. Kadrodaki mevcut isimlerle beraber toplamda forvet sayısı 8'e yükseldi.
HEDEF 4 FORVET
Dzeko ve Umut Nayir'le beraber Batshuayi, King, Joao Pedro, Diego Rossi, Tiago Çukur ve Serdar Dursun da bulunuyor. Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe'de teklif gelmesi halinde Pedro ve Rossi ile yolların ayrılması düşünülüyor.
Serdar Dursun'un da gelecek tekliflere göre hareket etmesi bekleniyor. Tiago Çukur'un ise kiraya verilmesi planlanıyor. 2023-24 sezonunda Fenerbahçe'nin nihai kadrosunda 4 forvetin yer alması hedefleniyor. Dzeko, Batshuayi, Umut Nayir ve King şu anda öne çıkan isimler.
ZAHA'DAN VAZGEÇİLMEDİ
Ayrıca Fenerbahçe'de Wilfried Zaha başta olmak üzere kanat forvet transferi için de bir listesi bulunuyor. Zaha olmasa da kadroya bir kanat forvetin gelmesi amaçlanıyor.
Öte yandan forvet tercihi konusunda Rusya'da yapılacak kamp ve oynanacak 3 hazırlık maçı da belirleyici olacak. Forvetteki isimlerin performansı da teknik heyetin karar vermesi adına bir referans sağlayacak.