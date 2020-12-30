Fenerbahçe forvetini buldu: Ahmed Kutucu!

Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesi ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Sarı Lacivertliler'in gündemindeki isim, Ahmed Kutucu...

Haber; NTV, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe forvetini buldu: Ahmed Kutucu!
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30 Aralık 2020 15:34
Fenerbahçe, Ocak ayı transfer dönemi için kolları şimdiden sıvadı.

NTV'de yer alan habere göre; Sarı Lacivertliler, kariyerini Schalke'de sürdüren Ahmed Kutucu'yu kiralamak için harekete geçti. Fenerbahçe, 20 yaşındaki forvet oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralamayı planlıyor. Görüşmeleri Emre Belözoğlu bizzat yürütüyor.

Ahmed Kutucu'nun satın alma bedeli 2 milyon euro olarak belirlendi. Sağ kanatta da görev yapabilen 20 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'da 3 sezonda 42 maçta forma giydi, 5 gol ve 3 asist kaydetti.

Ahmed Kutucu, Avrupa futbol şampiyonası elemelerindeki Andorra ve UEFA uluslar Ligi'ndeki Macaristan'da maçlarına ilk 11'de başladı.



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