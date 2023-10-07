Fenerbahçe'de devre arası Michy Batshuayi ile yolların ayrılması bekleniyor.
Belçikalı forvetin sürekli yedek kalması ve bunu sorun etmesi nedeniyle ayrılığın gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.
TRANSFER GERÇEKLEŞMEMİŞTİ
Bilindiği gibi yıldız oyuncu, yaz transfer sezonunun son günlerinde İngiliz ekibi Nottingham Forest'tan teklif almış ancak transfer gerçekleşmemişti.
"ORADA BİTMEMİŞ BİR HİKAYESİ VAR"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında Batshuayi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Koç, "Batshuayi'ye son dakika bir teklif geldi, onun da orada bitmemiş bir hikayesi var. Kaldığı için çok mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.
ÖNEMLİ YILDIZLARLA TEMASA GEÇİLDİ
Sarı-Lacivertliler'in Ocak ayı transfer döneminde bir forvet oyuncusunu kadrosuna katacağı ve bunun için çalışmalara başladığı belirtildi. Fenerbahçe futbol direktörü Mario Branco'nun golcü transferi için arayışlara başladığı ve önemli yıldızlarla temasa geçtiği bildirildi.
Belçikalı forvetin sürekli yedek kalması ve bunu sorun etmesi nedeniyle ayrılığın gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.
TRANSFER GERÇEKLEŞMEMİŞTİ
Bilindiği gibi yıldız oyuncu, yaz transfer sezonunun son günlerinde İngiliz ekibi Nottingham Forest'tan teklif almış ancak transfer gerçekleşmemişti.
"ORADA BİTMEMİŞ BİR HİKAYESİ VAR"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında Batshuayi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Koç, "Batshuayi'ye son dakika bir teklif geldi, onun da orada bitmemiş bir hikayesi var. Kaldığı için çok mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.
ÖNEMLİ YILDIZLARLA TEMASA GEÇİLDİ
Sarı-Lacivertliler'in Ocak ayı transfer döneminde bir forvet oyuncusunu kadrosuna katacağı ve bunun için çalışmalara başladığı belirtildi. Fenerbahçe futbol direktörü Mario Branco'nun golcü transferi için arayışlara başladığı ve önemli yıldızlarla temasa geçtiği bildirildi.