Fenerbahçe, fonun kullanılacağı yeri açıkladı

Fenerbahçe Spor Kulübü sermaye artırımından elde edilecek fonun, işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve kulübün öz sermayesinin güçlendirilmesi için kullanılacak olup, kredi anapara ve faktoring ödemeleri, yapılandırılmış ve cari dönem vergi ödemeleri, futbolcu ve teknik kadro ücret ödemelerinde kullanılmasının planlandığını açıkladı.Sarı lacivertli kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şöyle denildi: