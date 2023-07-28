Fenerbahçe Ferdi'nin bonservisini belirledi! 30 milyon euro

Fenerbahçe yönetimi, Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedelini 25 milyon Euro'dan 30 milyon Euro'ya çıkardı ve oyuncuyu isteyen kulüplere 'bu bedeli veren olursa görüşelim' mesajını gönderdi.
23 yaşındaki beki özellikle İtalya'dan Napoli ve Lazio yakından takip ediyor. Almanya'dan da ilgisi olan kulüpler var.
Ferdi, Zimbru karşılaşmasında attığı golle ve sergilediği performansla alkış almıştı.
23 yaşındaki beki özellikle İtalya'dan Napoli ve Lazio yakından takip ediyor. Almanya'dan da ilgisi olan kulüpler var.
Ferdi, Zimbru karşılaşmasında attığı golle ve sergilediği performansla alkış almıştı.