Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'na imzayı attırıyor

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ile yaptığı sözleşme yenileme görüşmelerinde sona geldi.



NTV Spor'un haberine göre; Taraflar, kontrat süresi ve maaş konusunda büyük ölçüde anlaşmaya vardı.



Sarı-lacivertliler, oyuncunun menajeri ile son detayları görüştükten sonra anlaşmayı resmileştirecek. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 22 yaşındaki futbolcunun yurt dışından da bir çok talibi var.



Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.





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