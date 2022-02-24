Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'na imzayı attırıyor

Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu, yeni sözleşme için geri sayıma geçti.

Abone Ol
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'na imzayı attırıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Şubat 2022 14:14
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ile yaptığı sözleşme yenileme görüşmelerinde sona geldi.

NTV Spor'un haberine göre; Taraflar, kontrat süresi ve maaş konusunda büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertliler, oyuncunun menajeri ile son detayları görüştükten sonra anlaşmayı resmileştirecek. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 22 yaşındaki futbolcunun yurt dışından da bir çok talibi var.

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.