Fenerbahçe, Süper Lig'de teknik direktör Fatih Tekke'ye karşı sahasında ilk kez galip geldi.
Sarı-lacivertliler, Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünü yaptığı ekiplerle daha önce evinde 3 kez karşılaşmış ve tüm müsabakalar beraberlikle sonuçlanmıştı.
Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunda Fatih Tekke yönetimindeki Erciyesspor ile 1-1, 2022-2023 sezonunda İstanbulspor ile 3-3 ve geçtiğimiz sezon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı.
Sarı-lacivertliler, Fatih Tekke'yi misafir ettiği bir lig maçında ilk kez eli boş gönderdi.
Sarı-lacivertliler, Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünü yaptığı ekiplerle daha önce evinde 3 kez karşılaşmış ve tüm müsabakalar beraberlikle sonuçlanmıştı.
Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunda Fatih Tekke yönetimindeki Erciyesspor ile 1-1, 2022-2023 sezonunda İstanbulspor ile 3-3 ve geçtiğimiz sezon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı.
Sarı-lacivertliler, Fatih Tekke'yi misafir ettiği bir lig maçında ilk kez eli boş gönderdi.
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