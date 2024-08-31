Fenerbahçe, Fatih Tekke'ye karşı evindeki ilk galibiyeti aldı

Fenerbahçe, Fatih Tekke'nin yönettiği takımlara karşı sahasında ilk kez galip geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Fatih Tekke'ye karşı evindeki ilk galibiyeti aldı
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31 Ağustos 2024 00:49
Fenerbahçe, Süper Lig'de teknik direktör Fatih Tekke'ye karşı sahasında ilk kez galip geldi.

Sarı-lacivertliler, Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünü yaptığı ekiplerle daha önce evinde 3 kez karşılaşmış ve tüm müsabakalar beraberlikle sonuçlanmıştı.

Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunda Fatih Tekke yönetimindeki Erciyesspor ile 1-1, 2022-2023 sezonunda İstanbulspor ile 3-3 ve geçtiğimiz sezon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

Sarı-lacivertliler, Fatih Tekke'yi misafir ettiği bir lig maçında ilk kez eli boş gönderdi.

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