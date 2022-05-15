Muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe'de 5 eksik

Ceza sınırında 3 isim bulunuyor

Volkan Demirel, Kadıköy'e rakip olarak gelecek

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umur Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Kemal Yılmaz yapacak.Ligde üst üste oynadığı son 12 maçta mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, bu süreçte 10 galibiyet ve 2 beraberlikle 32 puan topladı.Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 3. sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un 5 puan önünde 69 puanla 2. sırada girdi.Sarı-lacivertli ekip, maçı kazandığı takdirde sezonu 2. tamamlamayı garantileyecek.Ligde yaptığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Fatih Karagümrük, 37. haftaya 56 puanla 6. sırada girdi.İki takım arasında sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Zajc, Gustavo, Valencia, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Biglia, Jimmy Durmaz, Ahmet Musa, Emre Mor, Borini, Pesic.Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.Sarı-lacivertlilerde cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Kim Min-Jae, Miguel Crespo ve Arda Güler zorlu müsabakada forma giyemeyecek.Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında 3 oyuncu yer alıyor.Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel ve Filip Novak kart görmeleri halinde sezonun son haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düşecek.Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, Kadıköy'e bu sefer sarı-lacivertli takımın rakibi olarak gelecek.Sarı-lacivertli camiada kaleci ve kaptan olarak uzun yıllar gören yapan, ardından teknik heyette de yer alan Demirel, ilk defa Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olarak Fenerbahçeli taraftarlarının önüne çıkacak.