Fenerbahçe fabrika ayarlarına dönüyor

Sezon boyunca sakatlıklarla mücadele eden Fenerbahçe, Afrika Kupası'nın ardından Osayi-Samuel'in dönüşü ve sakat oyuncuların iyileşmesiyle ideal kadrosuna kavuşuyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe fabrika ayarlarına dönüyor
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05 Mart 2024 13:32
Bu sezon sakatlıklar ve Afrika Kupası nedeniyle ideal 11'ini sahaya sürmekte zorlanan Fenerbahçe 'fabrika ayarlarına' dönüyor.

TÜM EKSİKLER DÖNÜYOR

Sarı-lacivertliler sezon başından bu yana ilk kez bu hafta tam kadro olacak ve her futbolcu ideal bölgesinde oynama şansını bulacak. Osayi-Samuel'in Afrika Kupası'ndan dönmesi, Becao ve Fred'in de sakatlıklarını atlatmasıyla taşlar yerine oturacak.

İrfan Can Kahveci de bu hafta içinde takıma katılacak. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın eli de sezon başına göre daha güçlü. Kanarya'nın stoper rotasyonuna Bonucci ve Çağlar Söyüncü, orta saha rotasyonuna da Krunic eklendi.

Geri dönüşler ve takviyelerin ardından Ferdi sol bekte, İsmail de 6 numarada forma giymeye devam edecek. 

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