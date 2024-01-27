Fenerbahçe evinde set vermeden kazandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi karşılaşmasında Fenerbahçe Parolapara konuk ettiği Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe evinde set vermeden kazandı
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27 Ocak 2024 16:55
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 17. haftasında Fenerbahçe Parolapara, sahasında Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu

Fenerbahçe Parolapara: Murat Yenipazar, Penchev, Emre Savaş, Luburic, Kooy, Hasan Sıkar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Mert Cuci)

Bigadiç Belediyespor: Murat Al, Vefa Yılmaz, De Souza, Einisamarein, Nwachukwu, Taha Erden (Salih Özdemir, İlker Çakır, Kadir Bircan, Gökhan Çatal, Andaç Kapan)

Setler: 26-24, 25-19, 25-17

Süre: 78 dakika (29, 24, 25)

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