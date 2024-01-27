Fenerbahçe evinde set vermeden kazandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 17. haftasında Fenerbahçe Parolapara, sahasında Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu
Fenerbahçe Parolapara: Murat Yenipazar, Penchev, Emre Savaş, Luburic, Kooy, Hasan Sıkar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Mert Cuci)
Bigadiç Belediyespor: Murat Al, Vefa Yılmaz, De Souza, Einisamarein, Nwachukwu, Taha Erden (Salih Özdemir, İlker Çakır, Kadir Bircan, Gökhan Çatal, Andaç Kapan)
Setler: 26-24, 25-19, 25-17
Süre: 78 dakika (29, 24, 25)
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu
Fenerbahçe Parolapara: Murat Yenipazar, Penchev, Emre Savaş, Luburic, Kooy, Hasan Sıkar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Mert Cuci)
Bigadiç Belediyespor: Murat Al, Vefa Yılmaz, De Souza, Einisamarein, Nwachukwu, Taha Erden (Salih Özdemir, İlker Çakır, Kadir Bircan, Gökhan Çatal, Andaç Kapan)
Setler: 26-24, 25-19, 25-17
Süre: 78 dakika (29, 24, 25)