Fenerbahçe evinde kalesini kapatamıyor

Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe ligde bu sezon evinde oynadığı maçlarda sadece 3 kez gol yemedi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe evinde kalesini kapatamıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Şubat 2024 01:32
Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde oynadığı maçlarda kalesini gole kapatamıyor.

Bu sezon sahasında oynadığı 13 müsabakanın sadece 3'ünde kalesini gole kapatabilen Fenerbahçe, diğer tüm müsabakalarda ise gol gördü.

Sarı-lacivertliler, ligde evinde oynadığı üst üste son 4 karşılaşmada da rakiplerinden gol yedi.

Fenerbahçe, deplasmanda ise oynadığı 12 maçın sadece 3'ünde kalesinde gol gördü.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery