Fenerbahçe evinde kalesini kapatamıyor

Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde oynadığı maçlarda kalesini gole kapatamıyor.
Bu sezon sahasında oynadığı 13 müsabakanın sadece 3'ünde kalesini gole kapatabilen Fenerbahçe, diğer tüm müsabakalarda ise gol gördü.
Sarı-lacivertliler, ligde evinde oynadığı üst üste son 4 karşılaşmada da rakiplerinden gol yedi.
Fenerbahçe, deplasmanda ise oynadığı 12 maçın sadece 3'ünde kalesinde gol gördü.
Bu sezon sahasında oynadığı 13 müsabakanın sadece 3'ünde kalesini gole kapatabilen Fenerbahçe, diğer tüm müsabakalarda ise gol gördü.
Sarı-lacivertliler, ligde evinde oynadığı üst üste son 4 karşılaşmada da rakiplerinden gol yedi.
Fenerbahçe, deplasmanda ise oynadığı 12 maçın sadece 3'ünde kalesinde gol gördü.