Fenerbahçe, evinde Alanyaspor'u ağırlayacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Mert Hakan Yandaş, cezasını tamamlayarak takıma dönerken, Osayi-Samuel'in durumu maç saatinde belli olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, evinde Alanyaspor'u ağırlayacak
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29 Ağustos 2024 11:34
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında cuma günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Fenerbahçe, ligde son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etmişti.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, maç fazlasıyla haftaya 7 puanla liderlik koltuğunda giriyor.

Mert Hakan Yandaş döndü

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, cezasını tamamladı.

Geçen sezon deplasmanda Galatasaray ile oynanan müsabaka sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 5 maç ceza alan ve sonrasında Tahkim Kurulunun, cezasını 4 maça düşürdüğü Mert Hakan, Çaykur Rizespor maçıyla cezasını tamamlamıştı.

Tecrübeli oyuncu, Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda Corendon Alanyaspor karşısında forma giyebilecek.

Osayi-Samuel'in durumu maç saatinde belli olacak

Fenerbahçe'de bileğindeki sakatlığı geçen Bright Osayi-Samuel'in durumu maç saatinde belli olacak.

Sakatlığı nedeniyle Rize deplasmanına götürülmeyen savunma oyuncusu, takımdan ayrı bireysel çalışmalarına başladı.

Son antrenmanda durumuna bakılacak oyuncuyla ilgili kararı, maç saatinde Mourinho karar verecek.



 
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