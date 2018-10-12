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Fenerbahçe, Euroleague'de sezonu Gran Canaria ile açıyor

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında, İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı konuk edecek.

Kaynak: AA
Fenerbahçe, Euroleague'de sezonu Gran Canaria ile açıyor
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12 Ekim 2018 07:13
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımıyla karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te oynanacak karşılaşma beIN Sports3 ve beIN Sports Haber kanallarından canlı yayınlanacak.

Bu sezon THY Avrupa Ligi öncesinde 2 resmi karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes'e 65-62 mağlup oldu. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne ise derbiyle başlayan Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan'ı 78-73 mağlup etti.

Tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde son dört yılda Dörtlü Final oynamayı başardı.

Bunların üçünde finale çıkmayı başaran sarı-lacivertliler, 2017'de İstanbul'da düzenlenen organizasyonda kupayı müzesine götürdü. Geçen sezon ligde şampiyonluğa ulaşan, THY Avrupa Ligi'nde de final oynayan sarı-lacivertliler, transfer döneminde Tyler Ennis ve Joffrey Lauvergne'i renklerine bağladı.

Fenerbahçe'de Joffrey Lauvergne dört sezon sonra ilk kez bu kulvarda forma giyecek. Tyler Ennis de kariyerinde ilk kez THY Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.

THY Avrupa Ligi'nin yeni temsilcisi Herbalife Gran Canaria kadrosunda önemli bir revizyona gitti. Zorlu sezon öncesinde birçok yeni ismi kadrosuna kadar İspanyol temsilcisi, başantrenörlük pozisyonuna ise Salva Maldonado'yu getirdi.

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