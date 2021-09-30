Fenerbahçe Euroleague'de ilk maçına çıkıyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'yi konuk edecek.



Ülke Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak.



Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda geçen sezon play-off oynayan ancak Dörtlü Final'e çıkamayan sarı-lacivertli takım, sezonu sahasında açacak.



Yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic yönetiminde sezona giren Fenerbahçe, ilk haftada Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımıyla karşı karşıya gelecek.



İki takım arasındaki 13. maç



Fenerbahçe ile Kızılyıldız, THY Avrupa Ligi'nde 13. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 12 müsabakanın 10'unu sarı-lacivertli takım kazanırken, 2'sinden Sırbistan temsilcisi galibiyetle ayrıldı.



Fenerbahçe, Kızılyıldız ile İstanbul'da oynadığı 6 maçı da kazandı.



