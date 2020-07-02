Fenerbahçe Espor'dan flaş Galatasaray paylaşımı

Nasıl ya sezon başı Fatih Terim pp'li biri bize Galatasaray şampiyon olur demişti?



— Fenerbahçe Espor (@FBespor) August 21, 2022

Fenerbahçe Espor takımı, Galatasaray ile ilgili yaptığı paylaşımla gündem oldu.League of Legends çeyrek finalinde Fenerbahçe Espor, favorilerden Dark Passage'ı eleyerek yarı finale adını yazdırdı. 2021 Yaz Mevsimi Şampiyonu ve 2022 Kış Mevsimi finalisti Galatasaray Espor ise çeyrek finalde SuperMassive Blaze'e yenilerek erken veda etti.Fenerbahçe Espor takımı, bu sonuçlar üzerine twitter'dan yaptığı paylaşımda, "ifadelerini kullandı.