Fenerbahçe eski gözdesinin peşinde: Malang Sarr

Fenerbahçe, eski gözdesi olan Fransız yıldızı kadroya katmak için yeniden girişimlere start verdi.Fenerbahçe yönetimi geçtiğimiz sezon başında bonservisi elinde olan Malang Sarr'ın transferi konusunda büyük uğraş vermiş ancak genç yıldız tercihini Chelsea'den yana kullanmıştı. Geçen sezonu Porto'da kiralık geçiren Sarr için resmi girişimlere başlayan Sarı-Lacivertliler, Chelsea ile temasa geçti. Hedef, 22 yaşındaki stoperi 1 yıllığına kiralamak.Porto formasıyla geride bıraktığımız sezon 27 maça çıkan Malang Sarr, Chelsea'nin yeni sezon planlarında yer almıyor. Sarı lacivertliler, genç yıldızın menajeriyle de temas sağladı.