Fenerbahçe erken golle başlıyor!

Fenerbahçe, bu sezon ligde oynadığı 9 maçın 5'inde ilk 7 dakika içinde golü buldu.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe erken golle başlıyor!
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22 Ekim 2023 19:20
Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 7. dakikada öne geçerken dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde oynadığı 9 maçın 5'inde ilk 7 dakika içinde gol buldu.

İşte o tablo:

Fenerbahçe - Gaziantep FK
Gol: 3' Edin Dzeko

Fenerbahçe - Başakşehir
Gol: 5' Alexander Djiku

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
Gol: 3' Sebastian Szymanski

Fenerbahçe - Kasımpaşa
Gol: 6' Edin Dzeko

Fenerbahçe - Hatayspor
Gol: 7' Sebastian Szymanski

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