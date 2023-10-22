Fenerbahçe erken golle başlıyor!

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 7. dakikada öne geçerken dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde oynadığı 9 maçın 5'inde ilk 7 dakika içinde gol buldu.
İşte o tablo:
Fenerbahçe - Gaziantep FK
Gol: 3' Edin Dzeko
Fenerbahçe - Başakşehir
Gol: 5' Alexander Djiku
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
Gol: 3' Sebastian Szymanski
Fenerbahçe - Kasımpaşa
Gol: 6' Edin Dzeko
Fenerbahçe - Hatayspor
Gol: 7' Sebastian Szymanski
Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde oynadığı 9 maçın 5'inde ilk 7 dakika içinde gol buldu.
İşte o tablo:
Fenerbahçe - Gaziantep FK
Gol: 3' Edin Dzeko
Fenerbahçe - Başakşehir
Gol: 5' Alexander Djiku
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
Gol: 3' Sebastian Szymanski
Fenerbahçe - Kasımpaşa
Gol: 6' Edin Dzeko
Fenerbahçe - Hatayspor
Gol: 7' Sebastian Szymanski