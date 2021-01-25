Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın rakibi Lindemans

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı', CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 2. etap ilk maçında 26 Ocak Salı günü Polonya'da Belçika temsilcisiyle karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın rakibi Lindemans
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25 Ocak 2021 16:04
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. etap mücadelesinde 26 Ocak Salı günü Belçika temsilcisi Lindemans'la karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi'nde grup müsabakaları, bu sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında iki ayak şeklinde oynanıyor.

A Grubu'nda Polonya'dan PGE Skra ve Grupa Azoty, Belçika'dan Lindemans takımlarıyla mücadele eden sarı-lacivertliler, Polonya'nın Kedzierzyn-Kozle kentinde oynanan ilk etap müsabakalarında 1 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.

Grubun ikinci ayak müsabakaları, yine Polonya'da PGE Skra'nın ev sahipliğinde Belchatow kentinde düzenlenecek. Fenerbahçe HDI Sigorta, yarın başlayacak 2. etap karşılaşmalarının ilkinde Lindemans ile karşı karşıya gelecek. Energia Belchatow Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertliler, ilk etap maçlarında tek galibiyetini 3-2'lik skorla Lindemans'a karşı elde etmişti.

Karşılaşmalar sonucunda 5 grubun birincileri ile en iyi 3 grup ikincisi adını çeyrek finale yazdıracak.



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