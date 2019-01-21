Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Hidalga Oliva'yla anlaştı

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Kübalı smaçör Salvador Hidalgo Oliva'yı kadrosuna dahil etti.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımında forma giyen 33 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.Kariyerinde Almanya, Lübnan, Katar, Çin, Rusya ve Suudi Arabistan ekiplerinde forma giyen Oliva, 2011-2012 sezonunda Galatasaray'da da görev yapmıştı.