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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Hidalga Oliva'yla anlaştı

Fenerbahçe, 33 yaşındaki Kübalı smaçör Salvador Hidalgo Oliva'yı renklerine bağladı.

Kaynak: AA
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Hidalga Oliva'yla anlaştı
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21 Ocak 2019 16:26
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Kübalı smaçör Salvador Hidalgo Oliva'yı kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımında forma giyen 33 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde Almanya, Lübnan, Katar, Çin, Rusya ve Suudi Arabistan ekiplerinde forma giyen Oliva, 2011-2012 sezonunda Galatasaray'da da görev yapmıştı.

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