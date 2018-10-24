Fenerbahçe, Erick Green'i transfer etti!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ciddi bir sakatlık geçiren Tyler Ennis'in boşluğunu Erick Green ile doldurdu.
Geçen sezonu Valencia'da geçiren ABD'li oyun kurucu, sezon sonuna kadar Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.
Oyun kurucu pozisyonunda görev alan 27 yaşındaki oyuncu, Valencia'dan önce Olympiakos'ta forma giyiyordu.
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Geçen sezonu Valencia'da geçiren ABD'li oyun kurucu, sezon sonuna kadar Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.
Oyun kurucu pozisyonunda görev alan 27 yaşındaki oyuncu, Valencia'dan önce Olympiakos'ta forma giyiyordu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın