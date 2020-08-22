Fenerbahçe, Enner Valencia'yı bekliyor

Fenerbahçe'nin her konuda anlaşma sağladığı Enner Valencia önümüzdeki günlerde imza için İstanbul'a gelecek.



Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Ekvatorlu forvetin daha önce gelmesi planlanıyordu, ancak kız kardeşi kaçırılınca rötar yaptı.



Son olarak Meksika'da Tigres formasını terleten Valencia'nın 2 yıllık imza atması bekleniyor.



Enner Valencia, geçtiğimiz sezon çıktığı 29 maçta takımına 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.



