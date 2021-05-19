Fenerbahçe, Enis Destan için Avrupa kulüpleriyle yarışta

Fenerbahçe'nin Altınordu'nun 18 yaşındaki yıldız golcüsü Enis Destan için düğmeye bastı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Enis Destan için Avrupa kulüpleriyle yarışta
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19 Mayıs 2021 09:55
Fenerbahçe, forvet hattı için önemli bir hamle daha yaptı. Başkan Ali Koç ve Fenerli kurmayla Altınordu'nun 18 yaşındaki yıldız golcüsü Enis Destan için düğmeye bastı.

Enis Destan'ı Almanya başta olmak üzere, Fransız ve Belçika kulüpleri de girişimde bulundu. Altınordu. Enis Destan için kapıyı 3 milyon Euro'dan açtı. Satıştan da yüzde 30 pay istiyor.

27 MAÇTA 13 GOLE İMZA ATTI

Enis Destan'ın Bundesliga'dan gelen tekliflere sıcak baktığı öğrenilirken Başkan Ali Koç'un genç oyuncuyla da Altınordu'dan izin alarak bir görüşme yapacağı ifade ediliyor. Enis, bu sezon TFF 1. Lig'de 27 maçta görev yaparken 13 gol attı, 3 de asiste imza attı.

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