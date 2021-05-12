Fenerbahçe en uzun şampiyonluk özlemine çok yakın

Fenerbahçe, eğer bu sezon da şampiyon olamazsa tarihinde ilk defa 7 yıl üst üste şampiyonluk sevinci yaşayamayacak.



Sarı-lacivertliler daha önce 1989-1990 ila 1994-1995'te üst üste 6 kez sezonu zirvede bitirememişti.



Geçtiğimiz sezon bu kötü rekorunu tekrarlayan Fenerbahçe, bu sezon ise en uzun şampiyonluk özlemine çok yakın durumda.



Ligde son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde elde eden sarı-lacivertliler, haftaya iki rakibinin de yenilmemesi durumunda şampiyonluk özlemini 7 sezona çıkaracak.



