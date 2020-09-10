Fenerbahçe en çok Beşiktaş'a yenildi!

Takım O G B M A Y Beşiktaş 128 47 41 40 144 143 Galatasaray 126 50 42 34 158 122 MKE Ankaragücü 102 64 27 11 188 69 Trabzonspor 94 37 33 24 127 95 Gençlerbirliği 92 46 31 15 163 97 Göztepe 52 25 19 8 83 34 Kayserispor 48 29 10 9 105 50 Antalyaspor 48 31 9 8 87 41 Denizlispor 40 26 10 4 91 36 Konyaspor 38 30 3 5 102 42 Çaykur Rizespor 38 23 8 7 76 39 Kasımpaşa 34 26 4 4 81 32 Sivasspor 28 17 5 6 63 38 Medipol Başakşehir 24 12 4 8 33 27 Alanyaspor 8 4 2 2 11 9 Karagümrük 8 5 2 1 12 8 Yeni Malatyaspor 6 4 1 1 11 6 Gaziantep FK 2 2 0 0 7 0 Büyükşehir Belediye Erzurum 2 1 1 0 3 2 Hatayspor - - - - - -

Süper Lig 2020-2021 sezonuna 11 Eylül Cuma günü deplasmanda Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak Fenerbahçe, bu sezon organizasyonda mücadele eden ve daha önce karşılaştığı bütün rakiplerine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu.Lig tarihinde Fenerbahçe, galibiyet sayısı açısından önemli rakiplerinden Beşiktaş'ın 47-40, Galatasaray'ın 50-34, Trabzonspor'un da 37-24 önünde bulunuyor.Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de yer alacak takımlar içinde en fazla MKE Ankaragücü'nü mağlup etti. Başkent ekibiyle 102 maçta karşı karşıya gelen sarı-lacivertiler, renktaşını 64 kez yenmeyi başardı.Sarı-lacivertlilerin ligde bu sezonki rakipleri içinde en fazla gol attığı takım da MKE Ankaragücü oldu. Fenerbahçe, başkent temsilcisinin ağlarını 188 kez havalandırdı.Fenerbahçe, lig tarihinde en çok, 128 kezle Beşiktaş'la karşılaştı.En fazla yenilgiyi 40 kezle Beşiktaş'a karşı alan sarı-lacivertliler, en çok golü de siyah-beyazlı rakibinden yedi. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın attığı 143 gole engel olamadı.Bu sezon ligde yer alan diğer 20 takımın 19'uyla daha önce karşılaşan sarı-lacivertliler, Süper Lig'in yeni ekibi Atakaş Hatayspor ile ise tarihinde ilk maçlarını bu sezon oynayacak.Fenerbahçe'nin, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle: