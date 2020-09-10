Fenerbahçe en çok Ankaragücü'nü yendi

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de yer alan ve daha önce karşılaştığı bütün rakiplerine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe en çok Ankaragücü'nü yendi
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10 Eylül 2020 12:59
Süper Lig 2020-2021 sezonuna 11 Eylül Cuma günü deplasmanda Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak Fenerbahçe, bu sezon organizasyonda mücadele eden ve daha önce karşılaştığı bütün rakiplerine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu.

Lig tarihinde Fenerbahçe, galibiyet sayısı açısından önemli rakiplerinden Beşiktaş'ın 47-40, Galatasaray'ın 50-34, Trabzonspor'un da 37-24 önünde bulunuyor.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de yer alacak takımlar içinde en fazla MKE Ankaragücü'nü mağlup etti. Başkent ekibiyle 102 maçta karşı karşıya gelen sarı-lacivertiler, renktaşını 64 kez yenmeyi başardı.

Sarı-lacivertlilerin ligde bu sezonki rakipleri içinde en fazla gol attığı takım da MKE Ankaragücü oldu. Fenerbahçe, başkent temsilcisinin ağlarını 188 kez havalandırdı. 

- En çok Beşiktaş'a yenildi 

Fenerbahçe, lig tarihinde en çok, 128 kezle Beşiktaş'la karşılaştı.

En fazla yenilgiyi 40 kezle Beşiktaş'a karşı alan sarı-lacivertliler, en çok golü de siyah-beyazlı rakibinden yedi. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın attığı 143 gole engel olamadı.

Bu sezon ligde yer alan diğer 20 takımın 19'uyla daha önce karşılaşan sarı-lacivertliler, Süper Lig'in yeni ekibi Atakaş Hatayspor ile ise tarihinde ilk maçlarını bu sezon oynayacak.

- Bu sezonki rakipleriyle maçları 

Fenerbahçe'nin, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:

 Takım  O  G  B  M  A  Y
 Beşiktaş  128  47  41  40  144  143
 Galatasaray  126  50  42  34  158  122
 MKE Ankaragücü  102  64  27  11  188  69
 Trabzonspor   94  37  33  24  127  95
 Gençlerbirliği  92  46  31  15  163  97
 Göztepe  52  25  19  8  83  34
 Kayserispor  48  29  10  9  105  50
 Antalyaspor  48  31   9  8  87  41
 Denizlispor  40  26  10  4  91  36
 Konyaspor  38  30  3  5  102  42
 Çaykur Rizespor  38  23  8  7  76  39
 Kasımpaşa  34  26  4  4  81  32
 Sivasspor  28  17  5  6  63  38
 Medipol Başakşehir  24  12  4  8  33  27
 Alanyaspor  8  4  2  2  11  9
 Karagümrük  8  5  2  1  12  8
 Yeni Malatyaspor  6  4  1  1  11  6
 Gaziantep FK  2  2  0  0  7  0
 Büyükşehir Belediye Erzurum  2  1  1  0  3  2
 Hatayspor  -  -  -  -  -  -


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