Fenerbahçe, Emre Mor'u bitiriyor

Fenerbahçe, Volkan Demirel ile büyük çıkışa geçen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Mor'u kadroya katmaya çok yaklaştı. Fatih Karagümrük'e para artı altyapıdan Efecan Mızrakcı verilecek.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe, Emre Mor'u bitiriyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Haziran 2022 09:29
Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'ün parlayan yıldızı Emre Mor'u bitirmek için çalışıyor.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Kırmızı siyahlı takımın eski hocası Volkan Demirel'in "Kendisini çok geliştirdi" dediği Emre Mor için başkan Süleyman Hurma ile temaslarını hızlandıran sarı-lacivertliler prensip anlaşmasına vardı.

Altyapı oyuncusu Efecan Mızrakcı transferinde prensip anlaşması sağlayan taraflar, genç oyuncuyu Emre Mor transferinde kullanacak. Emre için ayrıca İstanbul ekibine bonservis bedeli ödenecek.

Emre Mor'un da Fenerbahçe'de oynamayı çok istediği belirtildi. Oyuncunun menajeriyle pazartesi yapılacak görüşmede transfere nokta konulması planlanıyor.  



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK YORUMLANANLAR
TÜMÜ